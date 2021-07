Ultra-seltene Zelda-Cartridge schon vor Auktion nur was für Reiche

Seltenheit kann großen Wert mit sich bringen, das gilt auch für die Welt der Computerspiele. Eine sehr seltene Ausgabe von The Legend of Zelda für das Nintendo Entertainment System erreicht schon vor der Auktion einen sechsstelligen Preis.

Sammlerstück, das es so auf der Welt nur wenige Male gibt

Außenstehende kann der Enthusiasmus und die Zahlbereitschaft von Sammlern immer wieder zum Staunen bringen. Auch in der Welt der Computerspiele spiegelt sich diese ganz spezielle Liebe und Leidenschaft in weiter steigenden Preisen für seltene Sammlerstücke wider. Die Preise steigen hier natürlich auch, weil originalverpackte Produkte aus der Frühzeit des Gamings immer seltener zu finden sind. Genau hier hat jetzt die bekannte Auktionsplattform Heritage Auctions wieder einmal ein geschichtsträchtiges Sammler-Schwergewicht zu bieten - in Sachen Rarität aber auch in Sachen Preis."Was dieses spezielle Exemplar des weltweit ersten Abenteuers mit Link betrifft, so brauchen wir nicht einmal eine ganze Hand, um die Anzahl der Exemplare zu zählen, die angeblich in versiegeltem Zustand aus dieser Produktionsserie existieren und dieses Exemplar gehört zu den schönsten bekannten Exemplaren", heißt es in der wie gewöhnlich sehr blumigen Beschreibung der Aktionäre. Demnach gab es bisher noch nie eine öffentliche Gelegenheit, auf ein Exemplar dieser Qualität bieten zu können.Und was wird die - laut Heritage Auctions - "Vervollkommnung von Raritäten, kultureller Bedeutung und Herzstücken von Sammlungen" dann kosten? Aktuell können Sammler vor der offiziellen Live-Auktion in zwei Tagen Startangebote abgeben. Bei diesem Prozess ist der Preis der versiegelten NES-Cartridge von 1987 mittlerweile auf über 110.000 US-Dollar angestiegen.Man darf sehr gespannt sein, wie viel Sammler am Ende bereit sind, für die NES-Rarität zu bezahlen. Für einen neuen Rekord muss sich aber The Legend of Zelda noch ordentlich ins Zeug legen. Eine fast unauffindbare Version von Super Mario Bros. war einem Sammler im April bei einer Auktion 660.000 US-Dollar wert