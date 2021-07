Skylake-Visionärin kehrt als Chefin der Intel-Chip-Entwicklung zurück

Intel will seine Marktposition stärken - unter anderem mit einem starken Umbau der Entwickler-Riege im Bereich Consumer-Chips. Dazu beitragen soll nun auch eine der "legendären" Chip-Designerinnen, Shlomit Weiss. Sie kommt nach Jahren von Nvidia zurück.

Intels legendäres Chip-Design

Das geht aus einem Hintergrund-Artikel von Toms Hardware hervor. Demnach baut Intel-CEO Pat Gelsinger jetzt verstärkt auf das Know-how seiner Mitarbeiter und holt auch Ehemalige wieder zurück in das Team. Intel hat bestätigt, dass es einen weiteren seiner berühmten Chip-Architekten zurückholt. Shlomit Weiss hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in dem Bereich und war in den letzten vier Jahren als Senior VP of Silicon Engineering bei Mellanox/Nvidia tätig, wo sie die Designgruppe für Netzwerkchips des Unternehmens leitete. Nun wird Weiss die gesamte Entwicklung und das Design der Consumer-Chips von Intel leiten. Sie folgt Uri Frank, der kürzlich Intel verließ, um die SoC-Entwicklung von Google zu übernehmen.Interessant ist diese Personalie, da Weiss in den Jahren zuvor mitverantwortlich für wichtige Durchbrüche im Chip-Design war. Während ihrer Zeit bei Intel erhielt sie unter anderem den Intel Achievement Award, die höchste Auszeichnung des Unternehmens, für ihre Arbeit bei der Entwicklung der Dual-Core-Architektur des Unternehmens.Danach wurde sie mit der Leitung des Teams betraut, das Intels berühmte Sandy Bridge- und Skylake-Prozessoren entwickelte. Intels Skylake ist vielleicht eine der berühmtesten Chip-Architekturen des Unternehmens, einfach deshalb, weil das Unternehmen sechs lange Jahre mehrere Iterationen desselben Designs auslieferte.Weiss ist nicht die einzige Ehemalige, die zurück in das Intel-Team gekehrt ist. Intel-CEO Gelsinger hat auch Sunil Shenoy und Glenn Hinton überzeugt, zurückzukommen. Das "Trio" soll nun Intel voranbringen.