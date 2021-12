UMTS-Ära bei O2 in Kürze Geschichte: Letzter 3G-Sender geht vom Netz

O2 wird zum 30. Dezember 2021 die letzten noch aktiven 3G-Standorte im O2-Mobilfunknetz abschalten. Ursprünglich hatte der Telefonica-Konzern angepeilt, die vollständige Umstellung des Netzes spätestens bis Anfang Dezember abgeschlossen zu haben.

Kundenumstieg von 3G auf 4G ist kostenlos

Mit leichter Verspätung hat nun auch Telefonica die Abschaltung des UMTS-Netzes in Deutschland bestätigt. Wie das Unternehmen mitteilt, werden in Kürze die letzten noch aktiven 3G-Sendemasten abgeschaltet - dann ist laut Telefonica/O2 eine wichtige Mobilfunk-Ära zu Ende gegangen. Da Telekom und Vodafone die Umstellung tatsächlich schon im Sommer beziehungsweise im Frühherbst abgeschlossen hatten, fällt jetzt für O2 an, als Letzter das (3G-) "Licht" zu löschen.Damit ist das Aus von UMTS in Deutschland besiegelt. O2 wird die freigewordenen Frequenzen bei 2.100 MHz für den schnelleren und effizienteren 4G-Standard einsetzen. Das 2G-Netz bleibt wie bisher übrigens als Basisnetz für mobile Telefonie und SMS bestehen. Die mobile Datennutzung läuft über die schnelleren 4G- und 5G-Mobilfunkstandards im O2-Netz."Vor über 20 Jahren haben wir mit 3G den Weg für die mobile Datennutzung in unserem Land geebnet. Mittlerweile ist diese Technologie in die Jahre gekommen, sodass wir sie nun zum Jahresende ablösen", sagt Markus Haas, CEO von O2 / Telefonica Deutschland. "Wir haben in diesem Jahr eine enorme Transformationsdynamik im Netz erlebt, mit der wir uns für die digitale Zukunft im Land optimal rüsten: Wir haben 3G abgeschaltet, schließen 4G-Versorgungslücken und treiben den Ausbau von 5G mit rasantem Tempo voran. Wir befinden uns im ambitioniertesten Netzausbauprogramm unserer Unternehmensgeschichte und investieren so viel in unser Netz wie nie zuvor."O2 hatte Mitte des Jahres noch etwa 16.000 Standorte mit 3G-Technik im Einsatz. Diese wurden umgerüstet, was sich unter anderem durch die Corona-Pandemie länger hinzog, als zunächst geplant. Kunden, die noch eine auf 3G beschränkte SIM-Karte nutzen, können eine kostenlose Ersatz-SIM bekommen. O2 hat zudem Alttarife im Vorfeld kostenlos für 4G freigeschaltet.