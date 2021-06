Android Messages: App klassifiziert und löscht Nachrichten automatisch

Bei einem Großteil der SMS, die über die Mobilfunk-Netzwerke versendet werden, handelt es sich um Einmal-Passwörter. Damit die Nachrichten nicht auf dem Telefon bleiben, hat Google die Messages-App überarbeitet. Zunächst wird das Update allerdings nur in einem Land angeboten.

Funktion zunächst auf Indien beschränkt

Aus dem Play Store herunterladen

Aus einem Eintrag im Google-Blog geht hervor, dass Die Messages-App für Android ein­geh­en­de SMS nun automatisch klassifizieren kann. Die Nachrichten werden in die Kategorien "Persönlich", "Transaktionen", "OTPs" und "Angebote" eingeordnet. Während persönliche SMS von eingespeicherten Kontakten stammen, werden Nachrichten zu Transaktionen und Einmal-Passwörter von Banken verschickt. Die Klassifizierung erfolgt auf dem Smartphone selbst, sodass die Nachrichten nicht an Google-Server weitergeleitet werden müssen.Damit werden die Nachrichten auch dann korrekt eingeordnet, wenn gerade keine Verbindung zum Internet besteht. Einmal-Passwörter (OTPs) lassen sich auf Wunsch des Nutzers automatisch löschen. Die SMS werden dann nach 24 Stunden vom Smartphone ent­fernt. OTPs werden lediglich dazu verwendet, sich einmalig bei einem Dienst anzumelden, sodass die Nachrichten im Anschluss nicht mehr benötigt werden.Aktuell filtert die Klassifizierungs-Funktion aus­schließ­lich Nachrichten, die an Nutzer in Indien versendet wurden. Außerdem werden nur SMS, die in englischer Sprache verfasst worden sind, erkannt. Um die Aktualisierung erhalten zu können, muss mindestens Android 8 auf dem Gerät des Nutzers installiert sein. Zu einem späteren Zeitpunkt dürfte das Feature dann ausgeweitet werden und auch dem Rest der Welt zur Verfügung stehen. Wann es soweit sein wird, ist jedoch noch unklar.