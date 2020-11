Google Messages: Nutzer können Versand von Nachrichten planen

Der Suchmaschinenkonzern Google hat eine weitere Aktualisierung für die Android-App Messages veröffentlicht. Die Nutzer haben ab sofort die Option, den Versand-Zeitpunkt einer Nachricht zu planen. Bisher war es lediglich möglich, eine Nachricht ohne Verzögerung abzusenden.

SMS lässt sich vor dem Versand bearbeiten

Die Aktualisierung wird in mehreren Wellen verteilt

Aus dem Play Store herunterladen

XDA-Developers

Das geht aus einem Bericht von XDA-Developers hervor. Während die Messages-App SMS bislang immer sofort verschickt hat, können die Nutzer nun einen Zeitpunkt für den Versand bestimmen. Dabei kann zwischen vordefinierten Zeitpunkten gewählt oder ein eigener Ter­min festgelegt werden. Die geschriebene Nachricht wird dann erst zu dem entsprechenden Zeitpunkt verschickt. Der Versand erfolgt nur, wenn das Telefon dann auch eingeschaltet ist.Natürlich kann der geplante Zeitpunkt jederzeit geändert werden, bevor die Nachricht tat­säch­lich abgesendet wurde. Es ist ebenfalls möglich, die ge­schrie­be­ne SMS vor dem Versand zu löschen oder noch einmal zu bearbeiten. Die Nachricht wurde noch nicht verschickt, wenn neben dem Text ein Uhr-Symbol angezeigt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Funk­tio­nen der Messages-App setzt das Timern von Nachrichten nicht die Nutzung der Rich Com­mu­ni­ca­tion Services (RCS) voraus. Das Feature funktioniert also auch mit normalen SMS.Das Update scheint in Wellen ausgerollt zu werden, sodass die neue Funktion momentan erst bei relativ wenigen Nutzern zum Vorschein kommt. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass das neue Feature in den kommenden Wochen auch an weitere Nutzer ausgeliefert wird.