Obiter, Landung und Rover: Chinas Mars-Mission auf Anhieb erfolgreich

China hat mit seiner ersten Mars-Mission eine beachtenswerte Glanzleistung hingelegt, die wohl vor allem bei den Kollegen in Russland für einigen Neid sorgen dürfte. Gleich mehrere Elemente klappten auf Anhieb.

Daten werden öffentlich

Siehe auch:

Der Mars ist trotz seiner Nähe und verschiedener Erfolge für die Raumfahrt alles andere als ein leichtes Ziel. Etwa die Hälfte aller Missionen, die den roten Planeten ansteuern sollten, sind gescheitert. Umso erstaunlicher, dass die China National Space Agency (CNSA) direkt beim ersten Versuch nicht nur erfolgreich einen Mars-Orbit erreichte, sondern auch eine Landeeinheit auf den Boden brachte und mit einem Rover auf Erkundungstour ging.Die chinesische Mission landete bereits am 14. Mai in einer großen Ebene namens Utopia Planitia. 42 Marstage lang war der Rover dann unterwegs und legte dabei eine Strecke von 236 Metern zurück. Mehrere wissenschaftliche Instrumente sammelten dabei Daten und übertrugen diese über den Orbiter, der währenddessen den Mars aus einer Umlaufbahn untersuchte, zurück zur Erde.Die chinesischen Forscher wollen die Informationen jetzt öffentlich machen, damit sich auch andere Wissenschaftler an der Auswertung beteiligen können. Außerdem können die Daten so in den Kontext anderer Missionen gesetzt werden. Dadurch verspricht man sich neue Erkenntnisse zur geologischen Struktur, dem Klima, der Zusammensetzung des Bodens und der Verteilung von Wasser auf dem Mars.Die chinesische Weltraumagentur hat inzwischen auch Videomaterial inklusive Ton vom Marks bereitgestellt. Besonders nett: Der Rover setzte eine Kamera auf dem Mars-Boden ab, so dass er Selfies von sich anfertigen konnte. Auf eine solche Idee der Öffentlichkeitsarbeit sind die Kollegen der NASA bisher leider nicht gekommen.In einem ersten Versuch, zum Mars zu kommen, setzte China noch auf die russischen Partner. 2011 schickte man eine Sonde angedockt an eine russische Mission auf den Weg - wie so viele Versuche der Russen, kam dieser Versuch aber nicht einmal über den Erdorbit hinaus und endete schließlich im Pazifik.