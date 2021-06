Valve macht es schwerer, auf Steam in anderen Regionen einzukaufen

Andere Länder, andere Preise: Das ist das Motto, das in der globalen Internet-Wirtschaft gilt und aufgrund unterschiedlicher Kaufkraft auch gelten muss. Doch das lässt sich per VPN ausnutzen und viele kaufen im virtuellen Ausland entsprechend günstig ein. Steam will das verhindern.

Länderwechsel nur noch einmal im Quartal

Bisher ist es in vielen Shops relativ leicht, das Land, in dem man "lebt" zu wechseln, dafür reicht oftmals ein Klick auf das VPN-Programm. Doch das wissen natürlich auch die Shop-Betreiber und das endet oftmals mit einem Katz-und-Maus-Spiel, wie man das System austricksen bzw. besser absichern kann.Steam-Betreiber Valve hat nun eine Maßnahme eingeführt, die einen schnellen Wechsel des Landes unterbinden soll - was allerdings auch jene betreffen wird, die aus privaten oder beruflichen Gründen oft Ländergrenzen überschreiten. Jedenfalls hat Valve nun auf Steam eine Regions-"Fixierung" eingeführt, wie SteamDB entdeckt hat (via PCGamesN ). Diese sieht vor, dass man sein Land nur noch alle drei Monate einmal wechseln kann.Dieser Regionswechsel muss zudem verifiziert werden, denn man muss als Bestätigung dieser Änderung zudem einen Kaufvorgang durchführen - und zwar mit einem Zahlungsmittel aus dem jeweiligen Land. Diese Maßnahme ist nicht neu und wurde von Valve bereits vor einem Jahr eingeführt, war aber offenbar bisher nicht genug, um den Missbrauch zu verhindern.Derartige VPN-Nutzung ist damit nicht nur schwerer geworden, sondern verstößt auch gegen die Nutzungsbedingungen von Steam. Wer es trotzdem macht, läuft also auch noch Gefahr, dass sein Konto gesperrt wird.Wer auf der Suche nach günstigen Games ist, der hat auch schon sehr bald ganz offiziell die Gelegenheit zu diversen Schnäppchen bekommen, denn heute Abend startet der diesjährige Summer Sale von Steam.