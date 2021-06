Microsoft startet Bildbearbeitung in OneDrive im Web und für Android

Microsoft Cloud-Speicherdienst OneDrive bekommt neue Funktionen - aber zunächst nicht für alle verfügbaren Plattformen. Im Web und mit der Android-App wird es aber in Kürze möglich sein, Bilder zu bearbeiten. Das funktioniert mit JPEGs und PNGs.

Beschneiden, Drehen, Farbe und Kontraste

Das hat der Konzern jetzt angekündigt und einen ersten Blick auf die neuen Bildbearbeitungsfunktionen von OneDrive gewährt. In einem kurzen Beitrag in der Tech Community ging Microsoft-Manager Paul Diamond dabei auf die neuen Funktionen ein. Die erste neue Funktion ist die Möglichkeit, Fotos direkt in OneDrive zu beschneiden, zum Beispiel um sie auf Social-Media-Plattformen zu teilen."Mit unseren eingebauten Voreinstellungen können Sie jetzt ganz einfach auf Standard-Bildgrößen für Ihre Social-Media-Apps zuschneiden, oder Sie können frei gestalten und Ihr Bild genau so zuschneiden, wie Sie es wollen. Diese voreingestellten Verhältnisse sind perfekt, wenn Sie ein Bild in Ihren Social Stories teilen, ein neues Profilbild oder sogar ein Banner erstellen möchten", erläutert Paul Diamond.Zu dem Schnitt von Bildern kommt auch das Drehen. Die Funktion bietet eine schrittweise Grad-Drehung, um leicht gekippten Bilder neu auszurichten. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, das Licht und die Farbe in Fotos auf OneDrive direkt anzupassen. Die App unterstützt verschiedene Licht- und Farbanpassungsoptionen wie Kontrast, Belichtung, Highlights, Helligkeit, Farbsättigung und Schatten. Microsoft wies darauf hin, dass iOS-Nutzer später in diesem Jahr in der Lage sein werden, ihre Fotos zu beschneiden, zu drehen und das Licht und die Farbe anzupassen.Darüber hinaus erhält die OneDrive Android-App eine neue Einstellung, mit der Nutzer ihre Fotos einfach nach Datum und Quelle organisieren können. Microsoft sagt, dass dieses Update voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Monate ausgerollt wird. Microsoft startet außerdem eine neue Filteroption mit der Möglichkeit, ältere Fotos innerhalb der App schnell zu finden. Nutzer werden diese Option im Fotos-Bereich der Web-App als Filter sehen können. Auf Android-Geräten steht der neue Filter dann oben rechts im Fotos-Tab zur Verfügung.Die neuen Fotobearbeitungs-Tools in OneDrive werden sowohl für Web- als auch für mobile Nutzer gestartet. Die Freigabe erfolgt schrittweise, als nach und nach für alle Nutzer. Nur persönliche OneDrive-Konten erhalten die Aktualisierung jetzt - Arbeits- und Schulkonten sollen folgen, wann ist nur unbekannt.