OneDrive hebt Upload-Grenze auf 250 GB für Einzel-Dateien an

Microsoft hat angekündigt, für Nutzern von OneDrive die bisherige Upload-Grenze für Dateigrößen zu verbessern. So startet jetzt der Support von Daten von einer Größe von bis zu 250 GB. Zuvor war bei 100 GB großen Dateien Schluss.

Änderung für alle Nutzer angeschoben

OneDrive für Windows: Microsofts Cloud-Dienst

Microsoft Outlook: APK für Android-Geräte

Microsoft will mit der Anhebung der Datengröße nun mehr Flexibilität in Microsoft 365 schaffen. Nun hat vermutlich nicht jeder Nutzer tagtäglich so große Daten, die er in OneDrive ablegen will. Allerdings will Microsoft mit der Änderung auch der veränderten Arbeitsweise Rechnung tragen, die für viele durch Corona im Homeoffice zur Normalität geworden ist.Mit der Zunahme von Remote-Arbeit und -Lernen steigt auch der Bedarf, große Dateien zuverlässig und sicher mit Kunden und Kollegen zu teilen, so Microsoft. Auch im Hinblick auf 4K- oder 8K-Videodateien, 3D-Modellen, CAD-Dateien oder große wissen­schaft­liche Daten­sätze ist die Änderung der Größenbeschränkung wichtig."Unsere neueste Verbesserung wird dazu beitragen, das Limit für die Dateigröße beim Upload in Microsoft 365 von 100 GB auf 250 GB zu erhöhen - dies schließt den Upload von Dateien in SharePoint, Teams und OneDrive ein", kündigt Microsoft-Managerin Ankita Kirti im OneDrive-Blog an . Diese Änderung gilt nicht nur für Unternehmen und Schulen. Wer OneDrive für den privaten Gebrauch verwendet, bekommt die neue Größenanhebung ebenfalls in Kürze. Damit kann man künftig auch Familienvideoalben hochladen, um sie zum Beispiel mit der Verwandtschaft zu teilen.Die neue 250-GB-Grenze wurde erreicht, indem der Speicher für die Upload-Performance optimiert wurde. So wird jede Datei in Stücke aufgeteilt und jedes dieser Stück dann verschlüsselt hochgeladen und wieder zusammengefügt. Die Unterstützung für den Upload von Dateien mit einer Größe von 250 GB wird noch im Januar starten. Wie immer ist ein gestaffelter Start der neuen Option geplant. Die allgemeine Verfügbarkeit soll bis zum Ende des ersten Quartals 2021 ausgeweitet werden.