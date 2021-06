Microsoft Edge startet Sicherheitsupdate für ausgenutzte Schwachstelle

Microsoft hat ein weiteres Sicherheitsupdate für den Browser Edge auf Chrome-Basis herausgegeben. Es handelt sich um das reguläre Security-Update für den Monat Juni und behebt die Lücken, die schon im Google Chrome entfernt wurden.

Aktiv ausgenutzte Schwachstelle bekannt

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Wer unter Windows 10 den neuen Microsoft Edge nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Die jeweils neueste Version gibt es ansonsten auch im WinFuture-Downloadcenter und am Ende dieses Beitrags verlinkt. Über die einzelnen Änderungen für Edge direkt ist aber wenig bekannt - das liegt daran, dass Microsoft außer einer Benachrichtigung über ein neues Update derzeit keine ausführlichen Veröffentlichungs-Notizen mit beifügt. Die gibt es es stattdessen nur bei Google. In der Edge-Update-Historie bei Microsoft heißt es nur:"Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 91.0.864.48) veröffentlicht, der die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts enthält. Dieses Update enthält die Sicherheitslücke CVE-2021-30551, von der das Chromium-Team berichtet hat, dass sie in freier Wildbahn ausgenutzt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung für Sicherheitsupdates."In dem zitierten Sicherheits-Leitfaden fehlen die Details zu den Schwachstellen aber noch. Es gibt lediglich Kurzbeschreibungen zu den Sicherheitslücken. Details zu den Sicherheitslücken sind jedoch großteils bei Google im Chromium-Blog zu finden.Google schreibt dort auch, dass ein Exploit für eines der Sicherheitsprobleme im Umlauf ist und bittet daher alle Nutzer, schnell zu aktualisieren. Diese Version bringt für Edge alle Änderungen, die im Rahmen des Chromium-Projekts erschienen waren. Google hatte das entsprechende Update ebenfalls vor Kurzem auf den Weg gebracht . 14 Schwachstellen wurden dabei gemeldet und behoben. Microsoft hat einen Teil der Sicherheitslücken schon in der allgemeinen Update-Historie im Update-Katalog mit aufgeführt.