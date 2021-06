Donald "Homer" Trump: "Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch?"

Ex-Präsident Donald Trump arbeitet bereits jetzt an seinem politischen Comeback, absolviert Auftritte und gibt Interviews. Nun wurde er gefragt, wie die USA sich vor Cyberkriminalität schützen können. Sein Vorschlag ist durchaus erstaunlich: Amerikaner sollen zurück zum Papier.

Papier statt Computer

"Das müssen Sie mir erklären"

The White House

Donald Trump hat gestern seinem ehemaligen Haussender Fox bzw. dem Ableger Fox Business ein Interview gegeben und wurde dort u. a. auf den jüngsten Hack bzw. der Erpressung im Zusammenhang mit der Colonial Pipeline angesprochen. Trump wurde gefragt, wie sich die USA besser gegen solchen Attacken schützen können.Trump hatte eine durchaus erstaunliche Antwort parat und schlug vor, dass US-Amerikaner am besten auf Computer verzichten sollen (via Salon ). "Die Art und Weise, wie man es stoppt, ist, zu einer viel altmodischeren Form der Buchhaltung und solchen Dingen zurückzukehren."Trump weiter: "Wissen Sie, ich habe einen Sohn, der so gut mit Computern umgehen kann. Er ist ein junger Mensch und er kann diese Dinge zum Singen bringen. Wenn man alles ins Internet und auf all diese Maschinen stellt - man sieht nie ein Stück Papier - denke ich wirklich, dass man zu einer anderen Form der Buchhaltung zurückkehren muss, einer anderen Form der Zusammenstellung von Informationen."Laut dem 74-Jährigen könnten jungen Menschen heutzutage "ohne Computer nicht mehr gehen". Der Ex-Präsident (und selbsternanntes Wirtschaftsgenie) gab auch zu, dass er nicht versteht, wie die Kriminellen in solchen Fällen überhaupt bezahlt werden, also wie Bitcoin funktioniert, und bat Moderator Stuart Varney, ihm das zu erklären.Großes Interesse an Kryptowährungen hat er aber ohnehin nicht: "Die Währung dieser Welt sollte der Dollar sein. Und ich denke nicht, dass wir all diese Bitcoins der Welt da draußen haben sollten. Ich denke, man sollte sie sehr, sehr stark regulieren."