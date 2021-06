Donald Trumps Blogger-"Karriere" ist nach zwei Beiträgen vorbei

Donald Trump ist nach seiner Selbstwahrnehmung ein Macher und Deal-Einfädler. Ob das stimmt, darüber kann man diskutieren. Was Trump definitiv nicht war: ein guter Präsident. Nun kommt auch noch Blogger dazu. Denn sein Blog macht nach einem Monat und zwei Beiträgen dicht.

Frust über "Irrelevanz"

Begonnen hat Donald Trumps Blogger-"Karriere" mit dem unrühmlichen Ende seiner Präsidentschaft: Denn der 74-Jährige wurde auf praktisch allen Social-Media-Kanälen - allen voran seinem Lieblingsmedium Twitter - gesperrt. Das war für den so mitteilungsbedürftigen Populisten ein schwerer Schlag und bald kündigte er an, eine eigene Medienplattform starten zu wollen.Anfang Mai 2021 wurde die "Social Media-Plattform" enthüllt, doch die war nicht viel mehr als ein stinknormaler Blog. Doch nach nicht einmal einen Monat und genau zwei Beiträgen ist nun Schluss mit der Blogger-Karriere des Ex-Präsidenten. Denn das "From the Desk of Donald J. Trump" betitelte Blog wurde nun dichtgemacht.Wie die New York Times berichtet, sei Trump frustriert gewesen, wie wenige Zugriffe seine Seite generiert und ihn "klein und unbedeutend aussehen lässt", so eine Quelle. Die Seite, die mehrere tausend Dollar gekostet hat und vom ehemaligen Kampagnenmanager Brad Parscale betrieben wurde, sollte eigentlich eine neue Anlaufstelle für Trump-Fans sein, dort wollte dieser seine Messages verbreiten und den Anhängern die Möglichkeit bieten, mit ihm zu kommunizieren.Doch bereits kurz nach Start war abzusehen, dass die Fans nicht auf diese Weise mit dem (Un-)Ruheständler kommunizieren wollen. Den die Washington Post schrieb Mitte Mai, dass das Blog "so gut wie keine Leserschaft anzieht". Daraufhin spielte Trump Berichten zufolge die Bedeutung seines Blogs herunter und meinte, dass das ohnehin nur ein Zwischenschritt sei.In einem Statement teilte Trump mit: "Dies soll eine vorübergehende Möglichkeit sein, meine Gedanken und Ideen - ohne den Fake-News-Spin - an die Öffentlichkeit zu bringen, aber die Website ist keine 'Plattform'. Es ist lediglich eine Art der Kommunikation, bis ich mich für die Wahl oder Einrichtung einer Plattform entschieden habe."