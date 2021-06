Vodafone Curve Bike: Rücklicht mit allerlei Technik für Zusatzfeatures

Vodafone bietet jetzt ein Rücklicht für Fahrräder an, das mit einer ganzen Reihe von zusätzlichen Features daherkommt. Es soll die Sicherheit der Nutzer verbessern und auch den Diebstahlschutz steigern, teilte das Unternehmen mit.

Vodafone

In dem Fahrrad-Rücklicht mit der Bezeichnung Vodafone Curve Bike steckt einige Technik, die man sonst eher nicht in solchen Produkten findet. So ist in dem System unter anderem ein Mobilfunk-Modul und ein GPS-Empfänger verbaut. Weiterhin sorgt ein Beschleunigungssensor für die Erfassung lokaler Informationen, die anschließend von der eingebauten Elektronik interpretiert werden.So ist es hier beispielsweise möglich, bei einem Aufprall oder Sturz automatisch eine Hilfemeldung mit den Standortdaten an eine Liste zuvor hinterlegter Vertrauenskontakte zu senden. Über den Sensor kann aber auch erkannt werden, wenn das Fahrrad sich plötzlich ohne Freigabe durch den Besitzer bewegt - dann wird Alarm geschlagen und der Nutzer benachrichtigt, um diesem die Chance zu geben, einen Diebstahl noch kurzfristig zu unterbinden. Darüber hinaus ermöglicht die Komponente eine Bremslicht-Funktion, die nachfolgende Fahrzeuge mit einem hellen Leuchten vor der Geschwindigkeitsänderung warnt.Der Diebstahlschutz wird aber auch dann aktiv, wenn das Fahrrad, an das man das Rücklicht montiert hat, eine voreingestellte räumliche Zone verlässt. Hierfür ist natürlich der GPS-Empfänger verantwortlich. Dessen Daten werden aber auch an die Vodafone Smart App weitergereicht, um eine Auswertung von Fahrten zu ermöglichen.Das Rücklicht kostet offiziell 119,90 Euro. Zusätzlich benötigt man einen Mobilfunk-Vertrag für die Online-Services, der mit 1,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 24 Monaten zu Buche schlägt. Aktuell sind zum Start aber auch noch eine Reihe von Sonderangeboten verfügbar. Auf Amazon gibt es Curve Bike aktuell beispielsweise für 143,90 Euro im Paket aus dem Rücklicht und dem Service-Vertrag über 24 Monate.