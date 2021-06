Sony startet eine Studio-Einkaufstour, übernimmt Returnal-Entwickler

Microsoft hat im Vorjahr mit der Bethesda-Übernahme viel Staub aufgewirbelt und auf einen Schlag Konkurrenten Sony unter Druck gesetzt. Die Japaner regieren nun und haben den Kauf von Housemarque bekannt gegeben. Und auch der nächste Deal steht offenbar schon fest.

Bluepoint wohl als Nächstes dran

Das erste richtige Next-Gen-Spiel für die PS5

Housemarque

Housemarque dürfte den meisten PlayStation-Spielern ein Begriff sein, denn das finnische Studio hat zuletzt mit Returnal einen Next- bzw. Current-Generation-Hit abgeliefert. Das PlayStation 5-Spiel und auch alle anderen Housemarque-Titel werden in Zukunft Sony-exklusiv sein. Denn der japanische Elektronikkonzern hat heute bekannt gegeben, dass die Finnen ab sofort Teil des PlayStation Studios-Zusammenschlusses von AAA-Entwicklern sind. Das in Helsinki beheimatete Housemarque wird das 13. Studio in der PlayStation Studios-Familie sein, schreibt Sony in einer Pressemitteilung.Für Housemarque und Sony Interactive Entertainment (SIE) ändert sich dadurch allerdings nicht viel, denn die beiden Unternehmen haben bereits die vergangenen Jahre eng miteinander kooperiert. Sieht man von PC-Versionen ab, so liegen die letzten Xbox-Spiele bereits ein knappes Jahrzehnt zurück, die Angry Birds Trilogy erschien 2012 für PlayStation 3 und Xbox 360."Housemarque hat im Laufe der Jahre seine Kreativität in einer Vielzahl von PlayStation-Spielen entfaltet, bei denen die Leistungsfähigkeit unserer Hardware immer wieder unter Beweis gestellt wurde", kommentierte Jim Ryan, President und CEO von Sony Interactive Entertainment den Deal. "Die Aufnahme von Housemarque bei PlayStation Studios unterstreicht unser Engagement, die besten Entwicklerteams der Branche zu fördern und neue Erlebnisse zu liefern, die nur auf der PlayStation-Plattform zu finden sind."Die Housemarque-Übernahme dürfte nicht die einzige sein, die Sony zuletzt vorbereitet hat: Denn in einem offenbar zu früh verschickten Tweet der japanischen PlayStation-Abteilung hieß man per Bild nicht nur Housemarque willkommen, sondern auch Bluepoint Games. Auch das wäre keine echte Überraschung, denn auch Bluepoint war zuletzt exklusiv für Sony tätig - allen voran mit dem Remake von Demon's Souls, dem besten der PS5-Launch-Titel.