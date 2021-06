Apple iPad Mini (2021): Großes Redesign ohne Home-Button in Sicht

Nach mehr als zwei Jahren soll Apple an einem neuen iPad Mini arbeiten, das in seiner sechsten Generation Ende 2021 erscheinen könnte. Das kompakte iPadOS-Tablet soll sich weiter an Einsteiger richten und mit einem neuen, zeitgemäßen Design ohne Home-Button auftreten.

Neue Generation im kantigen Air/Pro-Stil ohne Home-Button

Seit der letzten Aktualisierung des iPad Mini ( Testbericht ) im März 2019 ist es still geworden um das kleinste und vergleichsweise preiswerte Tablet im Apple-Portfolio. Während erste Design-Konzepte und angebliche Mockups in den letzten Wochen und Monaten für widersprüchliche Aussagen hinsichtlich der Zukunft des kompakten Modells sorgten, rollen die meist gut informierten Bloomberg-Reporter Mark Gurman und Debby Wu die Diskussion rund um das iPad Mini 6 erneut auf.Behalten die US-amerikanischen Kollegen recht, wird die sechste Generation des Tablets im späteren Verlauf dieses Jahres erscheinen. Industrienahe Quellen sollen zudem berichtet haben, dass Apple sein Mini-Modell an den kantigen Look das iPhone 12 und iPad Pro heranführen, auf gleichmäßige Bildschirmrahmen setzen und auf den Home-Button verzichten wird. Es wäre das erste Redesign des iPad Mini nach sechs Jahren. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo gab im Mai an, dass nicht nur an der Optik, sondern auch an der Größe des Tablets geschraubt wird. Anstelle des 7,9-Zoll-Displays sind Diagonalen von bis zu 9 Zoll im Gespräch.Abseits des neuen iPad Mini (2021) soll Apple an einer schlankeren Version des klassischen iPad arbeiten. Das eventuell letzte Überbleibsel der Home-Button-Ära könnte ebenfalls zum Ende des Jahres aktualisiert und zu einem weiter sinkenden Preis vorgestellt werden. Derzeit wird das 10,2-Zoll-Tablet in seiner Wi-Fi-Variante zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 379 Euro im Apple Store verkauft. Das iPad und sein Mini-Ableger setzen zudem beide auf den angestaubten Apple A12-Chip aus dem Jahr 2018, den es in Zeiten des Apple M1 und kommenden A15 Bionic zu aktualisieren gilt.