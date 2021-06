Microsoft erhält Zuschlag: Dolby Vision und Atmos exklusiv für Xbox

Microsoft kooperiert mit Dolby und wird die beiden Technologien Atmos und Vision zwei Jahre exklusiv auf seinen Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Series S anbieten. Somit müssen PS5-Besitzer vorerst auf den Raumklang und die HDR-Erweiterung von Dolby verzichten.



Das Versprechen: Helle Bilder, hoher Kontrast und immersiver Raumklang

Aus einem mittlerweile gelöschten, offiziellen Beitrag des Microsoft-Blogs Xbox Wire geht hervor, dass sowohl Dolby Atmos als auch Dolby Vision durch eine exklusive Partnerschaft bis in das Jahr 2023 hinein den Xbox-Konsolen vorbehalten sein wird. Seit dem Launch der Xbox Series X und Series S im letzten Jahr, ist das Raumklang-Feature Atmos bereits via HDMI an TV-Modellen und Soundbars sowie kostenpflichtig per Dolby Access für Kopfhörer verfügbar. Der optimierte HDR-Modus Vision wird im Laufe des Jahres freigeschaltet und derzeit innerhalb der Xbox Insider Preview-Versionen getestet.Als Teil von Dolby Gaming steht Vision als Alternative zur klassischen High Dynamic Range (HDR) im Mittelpunkt. Die Technologie verspricht ein deutlich helleres Bild, verbesserte Schwarzwerte und eine Farbtiefe von bis zu 12-Bit. Dolby Atmos soll hingegen im Vergleich zu einem handelsüblichen 5.1-Surround-System mit einem noch immersiveren und präziseren Raumklang überzeugen, der vor allem die Spielumgebung besser hervorbringen soll. Für beide Dolby-Features wird kompatible Hardware benötigt. Fernseher, Soundbars, Heimkinosysteme, A/V-Receiver oder Headsets müssen die Standards explizit unterstützen.Während die Testphase von Dolby Vision noch andauert, kann Dolby Atmos bereits von Endverbrauchern genutzt werden. Der günstigste Einstieg dürfte hier derzeit das Xbox Wireless Headset darstellen, das speziell für die Raumklangtechnologien optimiert wurde und mit knapp 100 Euro zu Buche schlägt. Die Nutzung von Dolby Atmos für Kopfhörer ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Wird das Xbox-Headset mit einer kostenlosen Testphase von 6 Monaten ausgeliefert, werden für die Sound-Erweiterung darüber hinaus einmalig circa 18 Euro fällig. Die Nutzung via HDMI-Soundsystem ist ohne Aufpreis möglich.Nach dem Frühstart der französischen Ankündigung gehen wir davon aus, dass Microsoft die Partnerschaft mit Dolby im Laufe der nächsten Tage erneut bestätigen und weitere Details veröffentlicht wird.