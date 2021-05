Surface Pro 4 bekommt Firmware-Update - das erste seit einem Jahr

Microsoft hat Firmware-Updates für die Surface-Geräte-Reihe veröffent­licht. Darunter sind Updates für Surface Pro 4, Surface Studio, Surface Laptop 1, 2 und 4. Die neuen Updates beinhalten Stabilitätsver­besse­rungen und beheben verschiedene Sicherheitslücken.

Update-Funktion nutzen

Surface Pro 4 Surface - Firmware - Version 109.3681.768.0: Behebt Sicherheitsupdates, verbessert die Systemstabilität und behebt das Problem der Asset-Tag-Versionierung.

Surface - Firmware - 11.8.82.3838: Behebt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Intel - System - 2040.100.0.1029 Intel(R) Management Engine Schnittstelle - System: Behebt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Intel - Software-Komponente - 1.62.321.1 Intel(R) ICLS Client - Software-Geräte: Behebt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Surface - Erweiterung - 1952.14.0.1470 Intel iCLS Client Erweiterung: Behebt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Surface Laptops 1 und 2 Surface - Surface UEFI - Firmware 138.3681.768.0: Verbessert die Gerätestabilität.

Surface Studio Surface UEFI - Firmware 119.3681.768.0: Behebt Sicherheitsupdates sowie das Problem der Asset-Tag-Versionierung.

Surface - Firmware - 11.8.82.3838 Surface ME - Firmware: Behebt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Intel - System - 2040.100.0.1029 Intel(R) Management Engine Schnittstelle - System: Behebt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Intel - Software-Komponente - 1.62.321.1 Intel(R) ICLS Client - Software-Geräte: Behebt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Surface - Erweiterung - 1952.14.0.1470 Intel iCLS Client Erweiterung: Behebt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität.

Surface Laptop 4 Surface - Firmware - 10.5.141.0 Surface UEFI - Firmware: Verbessert die Stabilität und Gerätezuverlässigkeit.

Surface -Firmware - 4.36.139.0 Surface System Aggregator - Firmware: Verbessert die Stabilität und Gerätezuverlässigkeit.

Surface - Firmware - 61.0.1.26 Surface SMF - 15 Zoll: Verbessert die Stabilität und Gerätezuverlässigkeit.

Surface - Firmware - 61.0.1.26 Surface SMF - 13 Zoll: Verbessert die Stabilität und Gerätezuverlässigkeit.

Intel - Net - 22.30.0.11 Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Netzwerkadapter: Behebt kritische Sicherheitslücken und verbessert die Verbindungsstabilität.

Intel Corporation - Bluetooth - 22.30.0.4 Intel(R) Wireless Bluetooth - Bluetooth: Behebt kritische Sicherheitsschwachstellen und verbessert die Verbindungsstabilität.

Intel Corporation - Anzeige - 27.20.100.9268 Intel(R) Iris(R) Xe-Grafik: Verbessert die Stabilität und Gerätezuverlässigkeit.

Intel Corporation - Erweiterung - 27.20.100.9268 Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Extn: Verbessert die Grafik-Interoperabilität für die angeschlossenen Peripheriegeräte.

Die neuen Updates sind ab sofort für Besitzer des Surface Pro 4, Surface Studio, Surface Laptop 1, 2 und 4 er­hält­lich. Die neue Firmware bringt Fehlerbehebungen und allgemeine Stabilitäts­verbesserungen sowie sicherheitsrelevante Änderungen und wird daher allen Nutzern empfohlen. Das Surface Pro 4 bekommt nun zum ersten Mal nach genau einem Jahr ein neues Firmware-Update.Einzelheiten zu den Änderungen werden in den Support-Dokumenten allerdings wie so häufig nur ober­flächlich genannt, es stehen auch nur Kurz-Informationen zu den neuen Treibern zur Verfügung. So behebt das Update für das Surface Pro 4 das Asset-Tag-Versionierungsproblem und bringt allgemeine Stabilitätsverbesserungen.Surface-Besitzer erhalten die Updates auto­matisch über die Windows-Update-Funktion. Zu den Details der Änderungen gibt wenige Informationen.Die Verteilung der Updates erfolgt in Wellen. Bedacht werden alle Geräte mit Windows 10 Mai 2019 Update (Version 1903) oder neuer.