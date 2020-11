Samsung Reminder: App lässt sich mit Microsoft To-Do synchronisieren

Viele Smartphone-Nutzer greifen auf Aufgabenplaner zurück, um ihren Alltag besser organisieren zu können. Dabei können vor allem die beiden Apps Samsung Reminder und Microsoft To-Do zahlreiche Nutzer für sich gewinnen. Nun ist es möglich, die Apps miteinander zu verbinden.

Das hat das Redmonder Unternehmen Microsoft in einem Beitrag in der Techcommunity bekanntgegeben. Damit die Synchronisierung durchgeführt werden kann, muss der Nutzer allerdings über ein Galaxy-Gerät verfügen. Andere Modelle werden noch nicht unterstützt. Auf dem Smartphone sollte das Google-Betriebssystem Android 10 ausgeführt werden.Die Verknüpfung der beiden Anwendungen kann im Rahmen unterschiedlicher Szenarien sinnvoll sein. So ist es zum Beispiel möglich, eine Erinnerung in der Reminder-App zu er­stel­len. Da der Eintrag anschließend auch in Mi­cro­soft To-Do zum Vorschein kommt und die App plattformübergreifend funktioniert, kann die Erinnerung direkt auf dem PC angezeigt wer­den. Der Termin lässt sich dann auch über die To-Do-App bearbeiten und löschen.Um Samsung Reminder mit Microsoft To-Do zu koppeln, sind lediglich ein paar kleine Schritte erforderlich. Zunächst muss die Reminder-App auf dem Smartphone geöffnet werden. Hier sollte der Nutzer zu den Einstellungen wechseln und den Unterpunkt 'Mit Microsoft To-Do synchronisieren' auswählen. Daraufhin hat der Nut­zer die Option, sich mit seinem Microsoft-Konto anzumelden.Nachdem die Berechtigungs-Anfrage akzeptiert wurde, können die beiden Apps miteinander kommunizieren. Zuletzt ist noch wichtig, dass die To-Do-Liste als Standardliste festgelegt wird. Ansonsten können Einträge, die mit Hilfe des Sprachassistenten Bixby erstellt wurden, nicht übertragen werden. Natürlich lässt sich die Verknüpfung jederzeit wieder aufheben.