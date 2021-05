Neues Tesla Model S verspätet sich bis Juni, Auslieferungsevent geplant

Tesla wird Anfang Juni ein "Auslieferungs-Event" für das überarbeitete Model S abhalten. Ab dem 3. Juni soll demnach das erste "Model S Plaid" ausgeliefert werden - eigentlich hatte man den Start schon für das zeitige Frühjahr erwartet.

Tesla Model S Plaid Auslieferungsevent

Denn nachdem Tesla Motors im Januar das neue Design von Model S und Model X vorgestellt hatte, war Elon Musk mit der Ankündigung voran geprescht, man werde in "wenigen Wochen" die ersten neuen Fahrzeuge ausliefern. Dann hörte man aber längere Zeit gar nichts mehr von dem Launch-Termin. Bei der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse hat Musk dann den Vorbestellern Hoffnungen gemacht, dass die Auslieferung im Mai starten werde. Es hieß, dass die Verzögerungen mit dem neuen Batteriepaket im aktualisierten Model S zusammenhänge. Musk hatte das zumindest so angedeutet.Tesla hatte dabei die Produktion der alten Versionen schon eingestellt. Jetzt meldete Elon Musk sich bei Twitter mit einer kurzen Termin-Bestätigung. Da heißt es: "Tesla Model S Plaid Auslieferungsevent am 3. Juni in unserem Werk in Kalifornien. Schnellstes Serienfahrzeug aller Zeiten, von 0 auf 60mph in unter 2 Sekunden."Die beiden aufgefrischten Model S und Model X bekommen einen neuen Antriebsstrang, einen neuen Innenraum und ein leicht verändertes Außendesign. Darüber, wie die Auslieferungsveranstaltung stattfinden wird, ist noch nichts bekannt. Es wird erwartet, dass Tesla eine detailliertere Präsentation der neuen Version abhält und dabei auch mehr Details zu den vielen Änderungen der Fahrzeuge erläutern wird.Interessant wird dann sein, wie sich Tesla zum Status des Lenkrads des neuen Model S äußert. Es wird vermutet, dass Tesla beim neuen Model S, das mit einem Schmetterlingslenkrad vorgestellt wurde, auf eine sogenannte Steer-by-Wire-Technologie umgestellt hat. Allerdings wurden auch schon vor einigen Wochen überarbeitete Model S-Fahrzeuge mit dem alten, bekannten Lenkrad-Design gesichtet. Es ist noch vollkommen unklar, was nun kommen wird und Tesla wird spätestens am 3. Juni weitere Einzelheiten dazu bekannt geben.