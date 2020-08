Huawei will offenbar bald auch Desktop-PCs & Monitore verkaufen

Der chinesische Hersteller Huawei sucht offenbar nach neuen Wegen, sei­ne Abhängigkeit vom Smartphone-Geschäft zu reduzieren. Dazu plant das Unternehmen offenbar die baldige Einführung von ersten Desktop-PCs. Offen ist, ob diese auch international erscheinen.

Huawei wird wohl auch bei Desktops zu einem Lenovo-Konkurrenten

Huawei / Microsoft

Huawei steht seit mehr als einem Jahr im Kreuzfeuer der US-Regierung, wobei die Behörden ständig neue Sanktionen nachlegen, um die Handlungsfähigkeit des unter noch immer nicht belegtem Spionageverdacht stehenden Konzerns in Sachen Smartphones und Mobilfunk-Ausrüstung weiter einzuschränken.Um dauerhaft zu überleben, muss Huawei sich künftig wohl breiter aufstellen und setzt dabei anscheinend unter anderem auf PCs. Neben den bereits länger verfügbaren MateBook-Lap­tops kommen nun wohl auch Desktop-Systeme von Huawei auf den Markt. Dies belegen Ein­trä­ge bei der chinesischen Produktzertifizierung CQC , in denen mehrere Modelle auf­ge­taucht sind.Genaue Details verraten die Einträge bei der CQC bisher nicht, es ist jedoch ausdrücklich von jeweils einem "Microcomputer" die Rede. Konkret werden die Modellnummern PUM-xxx und PUL-xxx genannt, wobei jeweils mehrere Varianten der beiden Systeme zertifiziert wurden. Zur Ausstattung liegen noch keine Details vor, so dass nicht bestätigt ist, ob es sich wirklich um Windows-basierte Desktop-Systeme mit Intel- oder AMD-Plattform handelt.Huawei kann aktuell, anders als bei Smart­phones, zumindest seine PCs anscheinend un­ein­ge­schränkt weiterbauen. Chinesischen Quel­len zufolge will der Hersteller künftig mit den Desktops auch Aufträge von der chi­ne­si­schen Regierung und ihren Behörden an Land zie­hen. Letztlich wird man damit zu einem direkten Konkurrenten des Marktführers Lenovo , der bekanntermaßen eine breite Palette von PCs aller Art anbietet.Die neuen Huawei-PCs werden von dem taiwanischen Vertragsfertiger Foxconn in einem Werk in der Stadt Wuhan gebaut, wobei sich Huawei wohl auch in Sachen Entwicklung und Design von dem Fertigungsspezialisten unter die Arme greifen lässt. Foxconn baut unter anderem auch die Produkte diverser anderer gro­ßer Marken, allen voran natürlich Apple. Ob und wann die neuen Huawei-PCs, die mit­tel­fris­tig angeblich auch durch Monitore von Huawei ergänzt werden sollen, international auf den Markt kommen, ist derzeit noch vollkommen unklar.