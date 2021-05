Content-Offensive: Facebook News ist nun in Deutschland verfügbar

Das soziale Netzwerk startet heute ein neues inhaltliches Angebot, nämlich Facebook News. Dabei handelt es sich um einen gesonderten Bereich für journalistische Inhalte, der im Rahmen der App zur Verfügung steht. Mit an Bord sind zahlreiche namhafte deutsche Verlage.

Qualitätsjournalismus - und Bild

Facebook hat heute bekannt gegeben, dass die Verteilung von Facebook News angelaufen ist. Finden kann man den neuen Bereich in der App des sozialen Netzwerks, allerdings läuft die Verteilung wohl gestaffelt ab, weshalb man sich nicht wundern sollte, wenn man die neue Kategorie noch nicht vorfindet. Vorerst steht das Angebot nur mobil zur Verfügung, es ist derzeit nicht klar, ob und wann man es auch im Browser bzw. per Desktop nutzen kann.Laut Facebook erhalten Nutzer damit eine große Auswahl an "zuverlässigen und relevanten Nachrichteninhalten von führenden nationalen, lokalen und Special Interest-Verlagen, die auf die vielfältigen und persönlichen Interessen zugeschnitten sind". Facebook schreibt, dass man "den Menschen auf unserer Plattform mehr Qualitätsjournalismus zur Verfügung stellen und gleichzeitig den Verlagen mehr Monetarisierungsmöglichkeiten bieten" möchte.Beim Wort Qualitätsjournalismus wird der eine oder andere sicherlich ein Aber anmerken, denn seit kurzen ist auch bekannt, dass auch der Axel Springer-Verlag mit an Bord ist und damit auch Bild und Welt auf Facebook vertreten sein werden.Abgesehen davon gibt es aber durchaus namhafte und hochwertige Inhalte, u. a. von Der Spiegel, der Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Süddeutschen Zeitung und Die Zeit. Dazu kommen noch die Angebote zahlreicher Lokalmedien wie Potsdamer Neueste Nachrichten, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Lausitzer Rundschau, Passauer Neue Presse, Frankfurter Neue Presse und Stuttgarter Zeitung.Deutschland ist das dritte Land, in dem Facebook News an den Start geht. Das Angebot ist für US-Nutzer seit Herbst 2019 verfügbar, seit Anfang 2020 kann man - und Bild auch in Großbritannien darauf zugreifen.