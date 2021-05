Kopfhörer & Boxen können kein Lossless Audio: Apples Musik-Dilemma

Mit großem Paukenschlag kündigte Apple Music den Start von HD-Audio-Inhalten an, ein Blick auf die Apple Hardware zeigt: Weder die smarten Lautsprecher HomePods noch die Luxus-Kopfhörer AirPods Max können mit den hochwertigen Audio-Formaten umgehen.

Für audiophile Menschen ist es eine gute Entwicklung: Nachdem sich Pioniere wie Tidal um die Idee von hochauflösenden Audio-Inhalten im Bereich der Streaming-Anbieter verdient ge­macht hat, zieht jetzt mit Apple eines der größten Schwergewichte nach - wir hatten euch un­ter der Überschrift " Musikkatalog bald in Lossless Audio " über die Umstellung bei Apple Mu­sic in­for­miert - und über Amazons Konter . Und mit welcher Apple-Hardware kann man die­se schö­ne neue Audiowelt jetzt erkunden? Wie sich zeigt: Die Kopfhörer und Boxen des Un­ter­neh­mens fal­len hier schon mal raus.Wie The Verge in seinem Bericht schreibt, war die­se Tatsache für die Apple Kopfhörer AirPods na­tür­lich zu erwarten. Apple setzt für die draht­lo­se Anbindung auf den AAC-Codec über Blue­tooth, müsste für höhere Audio-Qualität also ähn­lich wie Sony mit LDAC zunächst eine ei­ge­nen Co­dec entwickeln. Die Luxus-Kopfhörer AirPod Max können zwar auch per Kabel An­schluss finden, aber auch auf diesem Weg kann Apples neues HD-Musikangebot nicht ge­nos­sen werden: "Der kabelgebundene Hör­mo­dus der AirPods Max akzeptiert nur ana­lo­ge Aus­gangs­quel­len. Die AirPods Max unterstützen derzeit keine digitalen Audioformate im ka­bel­ge­bun­de­nen Modus", so ein Konzernsprecher gegenüber The Verge.Der hat dann auch gleich noch eine weitere Bestätigung im Gepäck, denn auch HomePod und HomePod Mini können Lossless Audio nicht in seiner vollen Qualität wiedergeben - und wer­den das auch in Zukunft nicht tun. Natürlich ist Apple sehr bemüht darum zu betonen, dass alle Geräte auch beim Abspielen solcher Formate eine ganz normale Wiedergabe leisten, nur eben nicht in der höchsten Qualität.