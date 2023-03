Extremes Overclocking: Intels Flaggschiff-CPU zieht fast 1900 Watt

Mit wie viel Leistung kann man CPUs füttern, bevor sie sprichwörtlich in die Luft fliegen? Ein extremer Overclocking-Versuch geht hier jetzt an neue Grenzen. Intels Workstation-CPU Intels Xeon W9 erreicht mit einer Leistungsaufnahme von 1900 Watt extreme Werte.

Intel Xeon W9-3495X: Extremer Overclocking-Versuch mit 1900 Watt

Intel hat Spitzenplatz bei Cinebench R23 und R20

Ein Team an professionellen Overclockern hatte sich mit ASUS zusammengetan, um die Leistungsaufnahme des aktuellen 56-Kern-Flaggschiffs von Intel so weit es geht auf die Spitze zu treiben. Der Versuchsaufbau: ein Asus Pro WS W790E-SAGE SE Mainboard gepaart mit acht G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMMs. Dazu kommt die Intel Xeon W9-3495X-CPU sowie gleich zwei 1600W Netzteilen, in diesem Fall die Modelle Super Flower von Leadex. Die Kühlung wird mit einem speziellen Aufbau für flüssigen Stickstoff realisiert.Der Lohn für diese Mühen: Dem Team von ElmorLabs war es möglich, die CPU auf -92,8 Grad Celsius herunterzukühlen und damit alle 56 Kerne gleichzeitig auf 5,5 GHz hochzutakten. Wie in einem kurzen Video zu sehen ist, erreicht die CPU während eines Benchmark-Laufs von Cinebench R23 die extreme Leistungsaufnahme von fast 1900 Watt - einer der höchsten Stromverbrauchswerte , die bei einer CPU gemessen wurde. Zum Vergleich: Der Base-Clock der CPU liegt bei 1,90 GHz bei einer Grundlast von 350 Watt, der Turbotakt steigt auf 4,8 GHz bei maximal 420 Watt.Mit einem Score von 132.220 Punkten kann man dann auch noch fast alle Cinebench R23-Scores, die für die W9-3495X-CPU verzeichnet sind, hinter sich lassen. Den Spitzenplatz besetzt weiter OGS, das mit einem fast identischen Aufbau eine Wertung von 132.484 erreichen konnte. Ein Blick auf die Plattform HWBot zeigt, dass Intels neue Workstation-CPU mittlerweile die Spitzenplätze bei Cinebench R23 und R20 einnimmt und damit den alten Rekordhalter Ryzen Threadripper Pro 5995WX von AMD verdrängt.