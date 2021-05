Musk scherzt Dogecoin wäre nur "Schwindel", Währung verliert an Wert

Tesla-Gründer Elon Musk hat seit Wochen immer wieder den Hype um die Kryptowährung Dogecoin mitbefeuert - doch nun geht es abwärts, statt weiter aufwärts. Grund ist ein Auftritt von Musk bei "Saturday Night Live".

Plötzlich Moralapostel

US-Finanzaufsicht schon aktiv

Günstiger Einstieg? BitCoin, Dogecoin & Co. per Überweisung oder Kreditkarte auf der weltweit größten Kryptowährungen-Plattform Binance kaufen und über diesen Link 5% der Gebühren sparen: Binance.com/de/register?ref=62070746 (Anzeige)

Nach seinen Aussagen wie "Dogecoin is the people's crypto" (Dogecoin ist die Krypto­wäh­rung des Volkes) folgte nun am Wochenende eine etwas kritischere Bemerkung über die Kryp­to­wäh­rung. Dogecoin war ein wichtiges Thema bei Musks erstem Auftritt als Gast­mo­de­ra­tor beim bekannten "Saturday Night Live". Dabei ging es in dem Sketch zunächst darum, was überhaupt eine Kryptowährung ist. Musk als der "Finanzexperte" erläuterte, dass Dogecoin die Zukunft der Währung ist - ein "unaufhaltsames Finanzvehikel, welches die Welt erobern werde".Daraufhin fragte der Saturday Night Live-Star Michael Che nach: "So, it's a hustle?" (frei übersetzt "ist es ein Schwindel"?) antwortete Musk: "Yeah, it's a hustle." Und lachte anschließend: Wie stark diese lockere Aussage sich bemerkbar machte, zeigte sich ziemlich schnell. Die Kryptobörse Binance beispielsweise registrierte einen Rückgang von fast 30 Prozent, also beinahe einem Drittel (via Reuters ).Schon die Tage vor seinem Auftritt hat Musk die Erwartung in Dogecoin immer wieder ausgebremst. Er mahnte, man solle lieber mit Bedacht investieren. Zuvor war er aber alles andere als ein Moralapostel. Er hatte den Start von Dogecoin mit begleitet und sich in vielen Tweets über die neue Kryptowährung ausgelassen. Der Kurs stieg so dank wachsender Bekanntheit immer mehr, bis zu 500 Prozent Plus machte die Währung.Diese Art der Einmischung hat dabei bereits die Finanzaufsicht auf den Plan gerufen. Es geht um den Verdacht der Kursmanipulation und möglicher Sicherheitsverstöße.