Microsoft wollte auch den Xbox-Store-Umsatzanteil auf 12% senken

Vergangene Woche hat Microsoft bekannt gegeben, dass man in seinem Store für den PC die Entwickler-"Steuer" senken wird, und zwar sig­ni­fi­kant - von 30 auf zwölf Prozent. Doch dieser Schritt wird nicht kom­men, jedenfalls nicht für die Konsole. Am PC bleibt es bei der Reduktion.

Streit um Umsatzbeteiligung von Store-Betreibern wie Apple

Diese Woche beginnt der wohl langwierige Rechtsstreit zwischen Apple und Epic, hier dreht sich im Wesentlichen alles um die Praktiken des kalifornischen Konzerns im App Store. Ein zentraler Punkt ist die "Apple-Steuer" von zumeist 30 Prozent, das ist bekanntlich jener Anteil, den das Unternehmen für App-Verkäufe, aber auch sonstige Transaktionen bekommt. Epic will das aber in dieser Höhe nicht bezahlen und hat in weiterer Folge den Rauswurf von Fortnite aus dem App Store provoziert.Im Zuge des Verfahrens und der Vorbereitungen dazu haben sich vor Gericht auch andere Store-Anbieter dazu geäußert bzw. äußern müssen, so auch Microsoft. Und in Dokumenten des Redmonder Konzerns kann man lesen, dass Microsoft in Erwägung gezogen hat, auch im Xbox-Store - also für Konsolen - den Umsatzanteil auf zwölf Prozent zu senken.In den Dokumenten sind zwar die wichtigsten Passagen geschwärzt, in einer Tabelle kann man aber lesen, dass Microsoft "im Kalenderjahr 2021 alle Spiele auf 88 / 12 umstellen" wird oder könnte. Diesen Plan haben die Redmonder zwar für den PC in die Praxis umgesetzt, auf Konsolen bliebt aber alles beim Alten.Gegenüber The Verge teilte der Konzern zunächst mit: "Wir haben zurzeit keine Pläne, den Umsatzanteil für Konsolenspiele zu ändern." Etwas später stellte Microsoft klar: "Wir werden die Umsatzaufteilung für Konsolen-Publisher nicht aktualisieren." Ob die Angabe im Dokument ein Fehler ist oder ob sich die Pläne im Konsolenbereich geändert haben, wollte das Unternehmen allerdings nicht verraten.