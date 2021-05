Xbox Series X & S: Diese 70 Spiele bekommen FPS-Boost von Microsoft

Neue Konsolen bringen mehr Leistung, da könne auch alte Spieler besser dargestellt werden - Anpassungen vorausgesetzt. Jetzt hat Microsoft angekündigt, dass man auf einen Schlag 70 Spiele für mehr FPS auf der Xbox Series X und S fit gemacht hat. Hier gibt es den Überblick.

Der FPS-Boost wurde um einen Schlag auf 97 Spiele ausgeweitet

Muss erst aktiviert werden

Auf der Xbox Series X/S können auch alte Spiele dank neuer CPU, GPU und SSD von praktischen Features wie schnelleren Ladezeiten oder Quick Resume profitieren. Abseits dieser allgemeinen Verbesserung hatte Microsoft im Februar ein großes Ausrufezeichen hinter die Idee des FPS-Boost gesetzt, der laut den Entwicklern die Bildwiederholraten ausgewählter Spiele verdoppelt bis vervierfacht. Zu dieser Ankündigung hatte man auch eine erste kurze Liste an unterstützten Spielen bereitgestellt. Jetzt wächst diese Liste auf einen Schlag um 70 weitere Titel (alle unterstützten Spiele findet ihr im Anschluss).Wie Microsoft im Beitrag "Spiele mit FPS-Boost" schreibt, hat man am 03.03.2021 damit die bisher größte Sammlung an aufgebohrten Spiele bereitstellen und bringt die Gesamtzahl der unterstützten Titel auf 97. Hier ist zu erwarten, dass das Unternehmen regelmäßig weitere Spiele nachreicht. "Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn weitere Spiele die FPS-Boost-Funktion erhalten", so Microsoft.Für die Nutzung des FPS-Boost muss die Xbox Series X/S zunächst über alle aktuellen Updates verfügen. Darüber hinaus kann es bei manchen Titeln erforderlich sein, den FPS-Boost zu aktivieren. "In einigen Fällen mussten wir aufgrund höherer Grafikanforderungen für die Aktivierung der FPS-Boost-Technologie die Auflösung eines Spiels reduzieren, um sicherzustellen, dass es flüssig läuft und sich gut spielt. In diesen ausgewählten Fällen wird FPS Boost nicht automatisch für Xbox Series X-Spieler aktiviert", so die Erläuterung.