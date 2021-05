Prime Video, Netflix & Disney+: Die Neustarts der Woche im Überblick

Seit dem Beginn der Pandemie gibt es Befürchtungen, dass den Streaming-Anbietern die "großen" Serien und Filme ausgehen, weil die Produktionen unterbrochen werden. Doch der Mai zeigt: Noch ist es nicht soweit und wird hoffentlich auch nie passieren.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 18)

Navillera - Netflix Original Serie - ab 4. Mai

Selena: Die Serie: Teil 2- ab 4. Mai

Mü-Mo das Müllmobil: Staffel 2 - ab 4. Mai

The Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit - ab 5. Mai

Und morgen die ganze Welt - ab 6. Mai

Jupiter's Legacy - ab 7. Mai

Girl from Nowhere: Staffel 2 - ab 7. Mai

Monster - ab 7. Mai

Milestone - ab 7. Mai

Vincenzo - ab 9. Mai

Super Me - ab 9. Mai

Es Kapitel 2 - ab 9. Mai

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 18)

The Vampire Diaries - Staffeln 1-8 - ab 7. Mai

I Still Believe - ab 4. Mai

Chick Fight - ab 4. Mai

Sieben Minuten nach Mitternacht - ab 4. Mai

Wie schreibt man Liebe - ab 6. Mai

The Amazing Spider-Man - ab 6. Mai

Patch Adams - ab 7. Mai

The Dictator - ab 8. Mai

Good Boys - ab 9. Mai

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 18)

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1 - ab 4. Mai

Baskets - Staffel 4, alle Episoden - ab 7. Mai

Angel - Jäger der Finsternis - Staffel 1-5 - ab 7. Mai

Bless This Mess - Staffel 1 & 2 - ab 7. Mai

500 Days of Summer - ab 7. Mai

Das gibt Ärger - ab 7. Mai

Die Jones - Spione von nebenan - ab 7. Mai

Downhill - ab 7. Mai

Let's be Cops - Die Party Bullen - ab 7. Mai

Ruf der Wildnis (2020) - ab 7. Mai

Star - Staffel 1-3 - ab 7. Mai

Verrückt nach Steve - ab 7. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Die vergangene Monate hatten mal mehr, mal weniger interessante Streaming-Neustarts, das ist aber auch in Nicht-Pandemie-Zeiten so. Der Mai startet auch mit einer ganzen Reihe an sehenswerten Produktionen, man wird auch bei allen drei großen Streaming-Anbietern fündig.Bei Marktführer Netflix gibt es zwischen 3. und 9. Mai einen ausgewogenen Mix aus Serien, Filmen und Dokus. Der vielleicht interessanteste Neustart ist Jupiter's Legacy. Dabei handelt es sich zwar um eine weitere Superhelden-Serie, das dazugehörige Comic stammt aber aus der Feder von Mark Millar, der u. a. für Kick-Ass bekannt ist. Bei Es Kapitel 2 steht dann gepflegtes Gruseln auf dem Programm.Bei Amazon können sich die Neustarts auch sehen lassen: Serienfans bekommen gleich acht Staffeln The Vampire Diaries, ab dem 4. Mai gibt es außerdem eine ganze Reihe an Filmen, darunter The Amazing Spider-Man und The Dictator.Bei Disney+ startet am Star Wars-Tag, dem 4. Mai, wie könnte es auch anders sein, eine neue Star Wars-Serie, genauer gesagt The Bad Batch. Die ist vor allem Fans der Animationsserie The Clone Wars zu empfehlen, denn auch hier geht es um eine ganz besondere Klonkrieger-Heldentruppe. Auch der Star-Kanal von Disney+ bekommt neue Inhalte, darunter Baskets, Angel - Jäger der Finsternis und Bless This Mess.