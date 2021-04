"Etwas abspielen": Netflix startet Zufallsmodus ab sofort für alle

Drei Wege führen zu "Etwas abspielen"

einen brandneuen Titel

einen Titel, den man sich bereits ansieht

einen Titel, der auf der persönlichen Liste steht

eine noch nicht abgeschlossene Serie oder ein Film, den man sich eventuell noch einmal ansehen möchte

Das Angebot von Netflix kann einen manchmal regelrecht erschlagen, denn die schiere Anzahl an Inhalten ist und bleibt gewaltig. Viele kennen deshalb das Problem, sich auf der Suche nach einem neuen Film oder einer Serie durch die lange Liste scrollen zu müssen. Dagegen gibt es nun Abhilfe: die "Etwas abspielen"-Funktionalität.Denn Netflix hat nun weltweit einen neuen Modus eingeführt, die sich im Englischen "Play Something" und im Deutschen "Etwas abspielen" nennt. Netflix schreibt, dass dieser für jene Momente gedacht ist, in denen man keine Lust darauf hat, Entscheidungen treffen zu müssen: "Freitagabends nach einer anstrengenden Woche zum Beispiel, wenn der Kühlschrank wieder einmal voll ist, aber nichts wirklich zusagt, oder man sich einfach nicht auf einen Titel für den gemeinsamen Filmabend einigen kann."Das ist der Grund, warum der Streaming-Dienst seine "Etwas abspielen"-Funktionalität entwickelt hat. Zu finden ist diese in der seitlichen Navigation, Netflix hat dieser Art der Suche einen eigenen Menübereich spendiert, erkennbar ist dieser an zwei sich kreuzenden Pfeilen. Das ist nicht der einzige Weg, über den man das seit Monaten getestete Feature finden kann, es ist auch über den Profilnamen sowie die zehnte Reihe auf der Netflix-Startseite erreichbar."Etwas abspielen" ist nicht vollständig zufallsbasiert, sondern berücksichtigt Serien und Filme, die man sich bisher angesehen hat. Der Streaming-Dienst erklärt weiter, dass man bei einem weiteren Klick - auf "Etwas anderes abspielen" - alternative Vorschläge bekommt, genauer gesagt, so Netflix:Das Feature ist ab sofort weltweit verfügbar, allerdings vorerst nur auf TV-basierten Versionen von Netflix. Android soll später folgen, hier wird es aber zunächst eine Testphase geben.