Aufträge an Meistbietende: Prozess gegen Ex-Netflix-Manager startet

Ein ehemaliger Netflix-Manager muss sich jetzt aufgrund von Vorwürfen wie Betrug, Bestechlichkeit und Geldwäsche vor einem Bundesgericht verantworten. Angezeigt hatte ihn der Streaming-Anbieter selbst, nachdem seine Machenschaften entdeckt wurden.

Langwierige Aufarbeitung

Wie das US-Justizministerium mitteilte, sei Anklage in 28 Punkten gegen Michael Kail erhoben worden. Dieser war als IT-Chef bei Netflix tätig und die Vorwürfe drehen sich auch um den Zeitraum seiner Arbeit für das Unternehmen. Netflix wandte sich bereits 2018 an die Behörden, die seitdem in dem Fall ermittelten. Die offizielle Anklage erfolgte jetzt nach dem Abschluss dieser Arbeiten.Kail soll seine Position bei dem führenden Streaming-Anbieter genutzt haben, um sich selbst zu bereichern. Das schnelle Wachstum und die daraus folgenden hohen Investitionen machten es für verschiedene Anbieter sehr attraktiv, Liefer- oder Services-Verträge mit Netflix abzuschließen. Der IT-Chef soll in seiner Amtszeit Bestechungsgelder angenommen haben, damit externe Firmen an die lukrativen Aufträge zu kommen.Nach dem Stand der Dinge soll Kail insgesamt über 500.000 Dollar für die Vertragsabschlüsse kassiert haben. Hinzu kommen auch noch verschiedene Aktienoptionen der fraglichen Unternehmen. Noch vor der offiziellen Eröffnung des Prozesses wurde daher vorsichtshalber schon einmal die Beschlagnahmung seines Hauses angeordnet, das der Beschuldigte wahrscheinlich unter Einsatz der illegal erlangten Einnahmen im kalifornischen Los Gatos erworben hatte.Kail hatte Netflix bereits im Jahr 2014 verlassen. Er wechselte damals als Technikchef zu Yahoo. Erst als er weg war, zeigte sich, mit welchen Methoden er arbeitete. Netflix begann daraufhin die Sache erst einmal intern aufzuarbeiten, bevor man sie den zuständigen Strafverfolgungsbehörden übergab. Die Klärung ist dabei nicht gerade einfach. Immerhin gilt es auch abzuschätzen, inwieweit aufgrund der Bestechlichkeit des Auftraggebers eventuell günstigere Angebote nicht zum Tragen kamen und welche Schäden darauf entstanden sind.