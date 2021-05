AVM startet FritzBox 7590 "AX" mit Wi-Fi-6-Support ab Ende Mai

Der Internet-Spezialist AVM startet eine neue, Wi-Fi-6-fähige Variante der FritzBox 7590 . Mit der neuen FritzBox 7590 AX verbessert sich die Reichweite und Empfangsstabilität, zudem unterstützt der Router DSL-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s.

Mehr Geräte im WLAN möglich

Die Highlights der FritzBox 7590 AX im Überblick: FritzBox für DSL mit Wi-Fi 6 (unterstützt ADSL2+, VDSL2 mit Supervectoring 35b)

4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s bei 5 GHz und 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz

Vier Gigabit-LAN-Ports und ein Gigabit-WAN-Port

Zwei USB-3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Telefonanlage für DECT-, IP-, ISDN- und analoge Telefone

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

FritzOS mit Kindersicherung, Mediaserver, FritzNAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFritzApp, FritzApp Fon, FritzApp WLAN oder FritzApp Smart Home

Automatische Updates

Herstellergarantie: 5 Jahre

Ab Ende Mai erhältlich, 269 Euro (UVP)

Günstige AVM-Router für Kabel, DSL & Glasfaser

Die neue Version des beliebten Fritz-Routers wird aber aller Voraussicht nach erst ab Ende Mai in den Handel kommen. Die FritzBox 7590 AX baut auf die bekannte FritzBox 7590 auf und bietet daher zunächst einmal alle Leistungsmerkmale der 7590. Hinzukommen jetzt Wi-Fi 6-Unterstützung mit Support für ADSL2+ und VDSL2 mit Supervectoring 35b.Der Sprung zu Wi-Fi 6 bringt dem Nutzer vor allem mehr Leistung, Stabilität und Geschwindigkeit. Der neue WLAN-Standard ist nicht nur schneller, sondern vor allem effizienter. Man kann noch mehr Geräte als bisher gleichzeitig im WLAN einbinden, ohne Probleme zu bekommen.Dazu werden in der neuen FritzBox 7590 AX unter anderem jetzt acht WLAN-Antennen eingesetzt, die bis zu 2400 MBit/s im 5-GHz-Band und 1200 MBit/s bei 2,4 GHz bieten. In Verbindung mit der Mesh-Technologie und neuen Features von FritzOS kann man so sehr viel besser mehr Geräte im WLAN versorgen. Mit der neuen FritzBox 7590 AX erweitert AVM sein DSL-Portfolio um eine neue Variante der populären FritzBox 7590 - allerdings wird man noch warten müssen. Die FritzBox 7590 AX ist laut AVM ab Ende Mai zum Preis von 269 Euro (UVP) erhältlich.