Facebook Messenger: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht vor 2022

Obwohl Facebook seit Jahren an einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für seine Dienste arbeitet, haben der Messenger und die Instagram-Chats das Feature bisher nicht erhalten. Nun hat der Konzern bekanntgegeben, dass die beiden Anwendungen die Funktion frühestens 2022 erhalten.

Vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung frühestens im nächsten Jahr

Verschlüsselung nur über geheime Chats

Wie Facebook in einem offiziellen Blog-Eintrag schreibt, soll es sich bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den Messenger um ein Langzeit-Projekt handeln. Das Sicherheits-Up­gra­de soll allerdings erst im nächsten Jahr oder sogar noch später vollständig in die An­wen­dung eingebaut werden. Zunächst möchten die Entwickler erst andere Funktionen implementieren.Wer den Facebook-Messenger oder die kürzlich mit dem Dienst zusammengelegten Instagram-Chats verwendet und eine verschlüsselte Kon­ver­sa­tion beginnen möchte, hat die Mög­lich­keit, einen geheimen Chat aufzurufen. In geheimen Kon­ver­sa­tio­nen, die sich bereits seit 2016 in dem Programm finden lassen, können be­stimm­te Funktionen allerdings nicht genutzt werden. Bei normalen Unterhaltungen wird lediglich die Verbindung zwischen einem Client und den Facebook-Servern verschlüsselt.Da andere Dienste seit längerer Zeit eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten und mit weniger Datenschutz-Problemen zu kämpfen haben, konnten Messenger wie Signal und Telegram zahlreiche Nutzer vom Facebook Messenger und WhatsApp abwerben. Eine bessere Verschlüsselung könnte dem Social-Media-Konzern helfen, die Nutzer zurückzugewinnen. Weshalb Facebook dem Feature nur eine niedrige Priorisierung gibt, erscheint unverständlich.