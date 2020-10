The Mandalorian: Special Look auf Staffel 2 verspricht viel Action

Wer ist neu in Staffel 2?

In nicht einmal mehr zwei Wochen startet die zweite Staffel von The Mandalorian und die meisten Science-Fiction-Fans warten schon gespannt, wie es in der Erfolgsserie von Disney+ weitergeht. Einen Ein- und Ausblick auf die neue Season gibt uns ein neuer Trailer. Dieser ist actiongeladen, bietet aber vorerst nur bekannte Charaktere.Am 30. Oktober startet die zweite Staffel von The Mandalorian und in dieser darf einerseits der von Pedro Pascal gespielte Kopfgeldjäger nicht fehlen, andererseits natürlich auch nicht The Child alias Baby Yoda. Beide kann man im "Special Look"-Trailer sehen und der eine Minute lange Clip hat auch jede Menge Action zu bieten.Neben den beiden wortkargen Protagonisten gibt es auch ein Wiedersehen mit Carl Weathers alias Greef Karga sowie Gina Carano, die erneut in die Rolle von Cara Dune schlüpft. Dieses Quartett nimmt auch die zentrale Rolle im Special Look-Trailer ein, abgesehen davon sind hingegen keine neuen Charaktere erkennbar.Diese wird es sicherlich geben, die Macher von The Mandalorian heben sich diese aber zweifellos für eine der wieder wöchentlich freigeschalteten Folgen auf. Denn Jon Favreau und Dave Filoni haben es bereits bei Staffel 1 geschafft, die Existenz von Baby Yoda geheim zu halten, einen ähnlichen Coup hat man wohl auch für die Fortsetzung in Planung.Denn Überraschungen wird es sicherlich geben. Das bisher "heißeste" Gerücht ist, dass Clone Wars-Fanliebling Ahsoka Tano zu sehen sein wird, dazu ist auch schon der Name einer Schauspielerin gefallen, nämlich Rosario Dawson. Und das ist wohl auch mehr als ein Gerücht, denn Dawson wird auch schon in den Credits auf IMDB als Ahsoka Tano geführt.Außerdem sind vor dem Start der zweiten zwei (bzw. vier weitere Namen gefallen: Temuera Morrison soll als Jango Fett (aus den Star Wars-Film-Prequels) zurückkehren, Battlestar Galactica-Star Katee Sackhoff wird als Bo-Katan Kryze gehandelt.