Samsung Z Fold: Markenanmeldung bestätigt neues faltbares Tablet

Eine europäische Markenanmeldung deutet darauf hin, dass der süd­ko­rea­ni­sche Smartphone-Hersteller Samsung bald ein faltbares Tablet auf den Markt bringen könnte. Das Gerät soll der Samsung Z Fold-Reihe an­ge­hö­ren und könnte über drei Bildschirm-Bereiche verfügen.

Finaler Name ist noch nicht bekannt

Release voraussichtlich Anfang 2022

Letsgodigital

Der Markenanmeldungs-Antrag wurde am 23. April 2021 beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO) gestellt. Das geht aus einem Bericht von Letsgodigital hervor. Die angemeldete Marke deckt sowohl Smartphones als auch Tablet-Computer ab, sodass es sich beim Samsung Z Fold sehr wahrscheinlich um ein größeres Gerät handelt. Gerüchten zufolge kann das Tablet an zwei Stellen gefaltet werden, sodass im gefalteten Zustand drei Seiten zum Vorschein kommen. Die genauen technischen Spezifikationen sind jedoch noch unklar.Darüber hinaus bleibt offen, unter welchem Namen das Foldable am Ende tatsächlich präsentiert wird. Es wäre denkbar, dass der Hersteller das Tablet als "Samsung Z Fold Tab" auf den Markt bringt. Womöglich ist das faltbare Tablet mit ultradünnem Glas (UTG) und einer S-Pen-Unterstützung ausgestattet.Es gilt als wahrscheinlich, dass das faltbare Tablet im ersten Quartal des nächsten Jahres veröffentlicht wird. Samsung könnte das Gerät zusammen mit dem Galaxy Z Fold 3 sowie dem Galaxy Z Flip 3 vorstellen. Ein erster Teaser dürfte eventuell im Rahmen eines Unpacked-Events im Juli 2021 gezeigt werden. Eine of­fi­ziel­le Ankündigung zu der Veranstaltung gibt es zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht.Da es sich bei den Z-Modellen von Samsung um Flaggschiff-Modelle handelt, dürfte auch das kommende faltbare Tablet nicht gerade günstig sein. Über den genauen Preis kann derzeit allerdings nur spekuliert werden, sodass weitere Leaks zunächst abgewartet werden sollten.