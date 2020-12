Diese Smartphones von Motorola bekommen das Android 11-Update

Monate nach dem Release von Android 11 meldet sich Motorola mit einem Update-Plan zu Wort. Wie der Konzern mitteilt, sollen 21 Geräte mit Firmware auf Basis des neuesten Google-Betriebssystems versorgt werden. Mit Zeitangaben hält man sich aber noch zurück.

Android 11 findet dann auch mal seinen Weg auf Motorola-Smartphones

motorola razr 5G

motorola razr 2019

motorola edge

motorola edge+

motorola one 5G

motorola one action

motorola one fusion

motorola one fusion+

motorola one hyper

motorola one vision

moto g 5G

moto g 5G plus

moto g pro

moto g stylus

moto g9

moto g9 play

moto g9 plus

moto g9 power

moto g8

moto g famoto g8 power

moto g power

Lenovo K12 Note

Kein Zeitplan

Motorola / Lenovo

Es ist eine seit langem diagnostizierte Schwäche des Android-Ökosystems: Da Hersteller selber für Updates verantwortlich sind und gerne viele Anpassungen vornehmen, dauert die Verbreitung neuer Versionen sehr lange - und erreicht viele Geräte erst gar nicht. Auch Android 11 kommt seit seinem Release am 8. September 2020 auf gerade einmal 0,5 Prozent Marktanteil - bisher nur zu verdanken den Updates von Pixel-Smartphones, OnePlus 8 und 8T sowie dem Samsung S20 und Note 20. Jetzt meldet sich Motorola zumindest mit einem Update-Plan zu Wort.Wie das Unternehmen in seinem Blogbeitrag zu Android 11 schreibt, kann man nun eine Aufstellung an Smartphones vorstellen, die für das Update vorgesehen sind. Die Liste umfasst beide Razr- und Edge Modelle, darüber hinaus finden sich hier aber vor allem Modellvarianten der G- und One-Familie.Aktuell liefert Motorola dabei keinen genauen Zeitplan, sondern gibt zum Release nur an: "in den kommenden Monaten, vorbehaltlich der Unterstützung durch Partner." Da das Unterneh­men von "Monaten" spricht darf man wohl davon ausgehen, dass erste Motorola-Smart­phones wohl frühestens im Februar mit dem Update versorgt werden. Es bleibt dabei: auch Android 11 schleppt sich wie seine Vorgänger nur mühsam auf neue Geräte. Google erhofft sich hier mit neuen Zwangsmaß­nahmen eine Besserung zu erreichen.