Prime Video, Disney+ & Netflix: Neustarts der Woche im Überblick

In dieser Woche stellen die Video-Streaming-Dienste Amazon Prime Vi­deo, Netflix und Disney+ ihren Mitglieder 40 Filme und Serien be­reit. Zu den Highlights zählen Streifen wie Love and Monsters, Wonder Woman, Hobbs & Shaw und alle Staffeln von Alias und Pretty Little Liars.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 15)

New Gods: Nezha Reborn ab 12. April

My Love: Sechs Geschichten wahrer Liebe ab 13. April

Mighty Express: Staffel 3 ab 13. April

Dad Stop Embarrassing Me ab 14. April

The Circle USA: Staffel 2 ab 14. April

The Soul ab 14. April

Warum hast du mich getötet? ab 14. April

Sisyphus: Staffel 1 ab 15. April

Hello, Me: Staffel 1 ab 15. April

Ride or Die ab 15. April

Love and Monsters ab 15. April

Arlo, der Alligatorjunge ab 16. April

Ajeeb Daastaans - Seltsame Geschichten ab 16. April

Fast & Furious Spy Racers Mexiko: Staffel 4 ab 16. April

Why are you like this: Staffel 1 ab 16. April

Luis Miguel: Die Serie Staffel 2 ab 18. April

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 15)

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ab 12.04.

Radioactive ab 12.04.

Cowspiracy: The Sustainability Secret ab 12.04.

Gold ab 13.04.

Wie durch ein Wunder (Charlie St. Cloud) ab 13.04.

The Festival ab 14.04.

Schwarze Adler ab 15.04.

Wonder Woman ab 15.04.

Pretty Little Liars - Staffel 1-7 ab 15.04.

Pretty Little Liars: The Perfectionists ab 15.04.

The Legend of Tarzan ab 16.04.

American Sniper ab 17.04.

Follow Me ab 18.04.

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 15)

Big Shot - Staffel 1 ab 16. April

National Geographic: Stimmungen der Erde - Staffel 1 ab 16. April

Insel am Ende der Welt ab 16. April

Sea of Shadows ab 16. April

Alias - Die Agentin - Staffeln 1-5 ab 16. April

Bad Girls ab 16. April

Brokedown Palace ab 16. April

Mädelstrip ab 16. April

Summer of Sam ab 16. April

Seattle Firefighter - Die jungen Helden - Staffeln 1-3 ab 16. April

The Comebacks ab 16. April

Vom 12. bis 18. April 2021 überzeugen vor allem viele Lizenztitel, welche sich die Platt­for­men zeitexklusiv sichern konnten. So zeigt Amazon Prime Video unter anderem einstige Kino-High­lights wie Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Wonder Woman und American Sniper. Eben­so startet die Doku Schwarze Adler über den Rassismus im Fußball und alle Staffeln der US-ame­ri­ka­ni­schen Mysteryserie Pretty Little Liars werden in die Prime-Video­thek auf­ge­nom­men. Netflix hingegen streamt mit der Eigenproduktion Love and Monsters mit Dylan O'Brien (u.a. Maze Runner) einen postapokalyptischen Abenteuerfilm.Abonnenten von Disney+ und dem darin enthaltenen Star-Channel sehen in dieser Woche die Jugend-Dramedy-Serie Big Shot mit John Stamos (u.a. Full House) und fünf Staffeln der Agentenserie Alias mit Jennifer Garner. Außerdem konnte sich der Micky-Maus-Konzern drei Staffeln von Seattle Firefighters (engl. Station 19) sichern. Weiterhin starten jeden Freitag auf Disney+ und Apple TV+ neue Folgen von Falcon and the Winter Soldier sowie For All Man­kind, die mal als Marvel-, Sci-Fi- und Weltraum-Fan unserer Meinung nach nicht ver­pas­sen sollte.