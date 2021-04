Netflix, Disney+ & Prime Video: Alle Neustarts der Woche im Überblick

Unser Überblick zeigt euch alle 28 Neustarts, die in dieser Woche bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zum Streaming bereitstehen. Zu den Film- und Serien-Highlights zählen Shadow and Bone, A Teacher und das Staffelfinale von The Falcon and the Winter Soldier.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 16)

Izzy und die Koalas: Staffel 2 ab 20. April

Zero: Staffel 1 ab 21. April

Luis Miguel: Die Serie Staffel 2 ab 21. April

Das Leben in Farbe mit David Attenborough: Staffel 1 ab 22. April

Shadow and Bone: Legenden der Grisha: Staffel 1 ab 23. April

Sag mir wann ab 23. April

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 16)

Winchester ab 19. April

Schlingensief - In Das Schweigen Hineinschreien ab 20. April

3096 Tage ab 21. April

Stay ab 21. April

Heiter Bis Wolkig ab 22. April

The Propaganda Game ab 22. April

The Climb ab 23. April

The Vigil ab 23. April

Aus dem Nichts ab 24. April

Zauber der Liebe (Feast Of Love) ab 24. April

American Beauty ab 24. April

Body of Lies ab 25.04

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 16)

Die geheimnisvolle Welt der Wale - Staffel 1 ab 22. April

(K)ein Vater gesucht ab 23. April

The Story of God with Morgan Freeman - Staffel 1-3 ab 23. April

A Teacher - Staffel 1 ab 23. April

Am grünen Rand der Welt ab 23. April

Best Laid Plans ab 23. April

Breaking & Entering - Einbruch & Diebstahl ab 23. April

Eroberung vom Planet der Affen ab 23. April

Kein Vater von gestern ab 23. April

Rückkehr zum Planet der Affen ab 23. April

Vom 19. bis 25. April 2021 sticht aus den Netflix-Premieren vor allem die Eigenproduktion Shadow and Bone: Legenden der Grisha heraus. Die neue Fantasy-Serie basiert auf den Büchern von Leigh Bardugo und geht ab dem 23. April in die erste Staffel. Zudem empfiehlt sich Das Leben in Farbe mit David Attenborough. Der britische Tierfilmer (u.a. Unser Planet) wird in dieser Dokumentation laut NetflixAbseits davon startet die italienische Science-Fiction-Serie Zero mit ersten Folgen.Im Vergleich dazu hält sich Amazon Prime Video in dieser Woche zurück und veröffentlicht keine neuen Serien. Dafür gibt es Filme wie Winchester mit Helen Mirren, Stay mit Ewan McGregor und Ryan Gosling sowie Der Mann, der niemals lebte (engl. Body of Lies) mit Leonardo DiCaprio und Russell Crowe zu sehen. Abonnenten von Disney+ können sich wei­ter­hin den Freitag für das Staffelfinale von The Falcon and the Winter Soldier, die Pre­mie­re von A Teacher und weitere Folgen von Big Shot und Mighty Duck: Game Changers vor­mer­ken. Passend zum Earth Day (22. April) sieht man zudem Die geheimnisvolle Welt der Wale.