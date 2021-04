Neu auf Disney+ & Star: Das sind die Filme und Serien im Mai 2021

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ und sein Star-Channel stellen sich im Mai 2021 mit mehr als 45 Filmen und Serien umfangreich auf. Zu den neuen Highlights gehören Originals wie Rebel und Star Wars: The Bad Batch. Alle Neustarts findet ihr in unserem kompakten Überblick.

Neue Filme und Serien auf Disney+ im Mai 2021

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1 ab 4. Mai

High School Musical Das Musical Die Serie - Staffel 2 ab 14. Mai

Gilbert und Saddie - Staffel 1 ab 14. Mai

Marvels M.O.D.O.K - Staffel 1 ab 21. Mai

Inside Pixar (Pixar) - Neue Folgen ab 21. Mai

Afrikas wilde Wunderwelt - Staffel 1 ab 21. Mai

Bluey - Staffel 1 ab 21. Mai

Deadly Instincts - Staffel 1 ab 21. Mai

Drugs Inc: Drogen im Visier ab 21. Mai

To Catch a Smuggler - Staffel 1 ab 21. Mai

When Sharks Attack - Staffel 1-6 ab 21. Mai

Disney´s Launchpad ab 28. Mai

Genius - Staffel 1 & 2 ab 28. Mai

Königreich der Mumien - Staffel 1 ab 28. Mai

Neue Filme und Serien im Star-Channel im Mai 2021

Baskets - Staffel 4, alle Episoden ab 7. Mai

Angel - Jäger der Finsternis - Staffel 1-5 ab 7. Mai

Bless This Mess - Staffel 1 & 2 ab 7. Mai

500 Days of Summer ab 7. Mai

Das gibt Ärger ab 7. Mai

Die Jones - Spione von nebenan ab 7. Mai

Downhill ab 7. Mai

Let's be Cops - Die Party Bullen ab 7. Mai

Ruf der Wildnis (2020) ab 7. Mai

Star - Staffel 1-3 ab 7. Mai

Verrückt nach Steve ab 7. Mai

Alien - Die Wiedergeburt ab 14. Mai

Kleine Lügen auf Bewährung ab 14. Mai

Krieg der Welten - Staffel 1 ab 14. Mai

New Girl - Staffel 1-7 ab 14. Mai

Predators ab 14. Mai

Prometheus - Dunkle Zeichen ab 14. Mai

Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot ab 14. Mai

Underwater - Es ist erwacht ab 14. Mai

Big Sky - Fortsetzung Staffel 1 ab 21. Mai

Die schwarze Witwe (1987) ab 21. Mai

Gullivers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu ab 21. Mai

The New Mutants ab 21. Mai

Rebel - Staffel 1 ab 28. Mai

Brubaker (Star) ab 28. Mai

Die Stunde des Siegers ab 28. Mai

Ganz oder gar nicht ab 28. Mai

Harrow - Staffel 1 ab 28. Mai

Jojo Rabbit ab 28. Mai

Von der Kunst, sich durchzumogeln ab 28. Mai

Wasser für die Elefanten ab 28. Mai

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Neuer Star-Kanal seit 23. Februar inklusive

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

Nur 89,90 Euro für ein Jahr oder 8,99 Euro pro Monat

Disney

Auch im kommenden Monat stellt der Micky-Maus-Konzern den Star-Channel in den Mit­tel­punkt, der das klassische Disney+-Portfolio mit einer deutlich größeren Anzahl an Neustarts bereits seit März hinter sich gelassen hat. Im Mai zeigt Disney seinen Abonnenten hier das Star-Original Rebel, eine von Erin Brockovich inspirierte Drama-Serie mit Katey Sagal (u.a. Eine schrecklich nette Familie, Sons of Anarchy) und Andy Garcia (u.a. Ocean's-Reihe, Der Pate 3). Zeitexklusiv konnte man sich weiterhin fünf Staffeln von Angel, die vierte Staffel von Baskets und die ersten beiden Staffeln von Bless this Mess sichern.Im Hauptkanal von Disney+ sieht man bereits ab dem 4. Mai die Star-Wars-Animationsserie The Bad Batch, die dem Elitetrupp aus experimentellen Klonen folgt. Als weitere Originale gibt es die zweite Staffel von High School Musical (Das Musical, Die Serie) zu sehen und ab dem 28. Mai erhält man gegen einen Aufpreis - parallel zum Kinostart - den VIP-Zugang zum Film Cruella mit Emma Stone (u.a. La La Land, Zombieland) und Emma Thompson (u.a. Har­ry Potter, Men in Black). Ebenso sieht man jeden Freitag neue Folgen von Big Shot, Mighty Duck: Game Changers und der Stop-Motion-Serie Marvel's M.O.D.O.K.