Endgültiges Aus: Mozilla möchte FTP-Support mit Firefox 90 streichen

Mozilla plant bereits seit längerer Zeit, die Unterstützung des File Transfer Protocols (FTP) aus seinem Webbrowser zu entfernen. Mit der demnächst erscheinenden Firefox-Version 90 soll der Support vollständig gestrichen werden. Schon zuvor möchte Mozilla die FTP-Funktion deaktivieren.

Weiterleitung an Drittanbieter-Apps

Die Entwickler des Open-Source-Browsers hatten sich im Frühjahr 2020 dazu entschlossen, den FTP-Support aus Firefox auszubauen. Das Protokoll gilt inzwischen als veraltet und unsicher, sodass es für die meisten Nutzer keinen Grund mehr gibt, FTP statt HTTPS zum Herunterladen von Dateien zu verwenden. In den letzten Jahren wurden immer wieder Schwachstellen in der Implementierung der FTP-Funktionalität des Browsers gefunden.Ursprünglich sollte die Deaktivierung der FTP-Funktion schon im letzten Jahr erfolgen. Auf­grund der Corona-Pandemie wurde der Termin allerdings verschoben. In den Preview-Builds der Nightly- und Beta-Versionen ist der FTP-Support bereits deaktiviert. Wie Mozilla nun bekanntgegeben hat (via Coywolf ), soll die FTP-Unterstützung in der stabilen Version des Browsers mit dem Release von Firefox 88 am Montag enden. Das Update auf Firefox 90 wird die Implementation vollständig entfernen.Obwohl zahlreiche Probleme in Zusammenhang mit FTP bekannt sind, gibt es auch heute noch einige Dienste, welche zum Übertragen von Dateien zwingend FTP benötigen. Aus diesem Grund ignoriert Firefox die FTP-Adressen nicht komplett und leitet die Anfragen an auf dem jeweiligen Rechner installierte Drittanbieter-Anwendungen wie Filezilla weiter.Neben Mozilla haben auch andere Browser-Entwickler den FTP-Support aus ihrer Software entfernt. Google hatte die letzten FTP-Funktionen bereits vor einiger Zeit aus Chrome gestrichen. Das Feature soll zu diesem Zeitpunkt ohnehin nur noch von einer kleinen Anzahl an Nutzern verwendet worden sein und in der Praxis keine große Rolle mehr gespielt haben.