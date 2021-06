iPhone 13 Akku soll wachsen, großes Laufzeitplus eher unwahrscheinlich

Das iPhone 13 könnte vom neuen Mini bis zum Max-Modell einen deutlich größeren Akku mitbringen - so zumindest vermeldet es ein aktuelles Leak. Der Einsatz eines 120 Hz Display könnte aber bei voller Ausnutzung bei den Pro-Modellen gewonne Kapazität kosten.

Das iPhone 13 soll bei allen Modellen beim Akku deutlich zulegen

iPhone 13 Mini 2460mAh

iPhone 13 & iPhone 13 Pro 3095mAh

iPhone 13 Pro Max 4325mAh

Weniger für längere Laufzeiten gedacht

Warum Smartphones immer dünner konstruieren und dann auch einen Kamera-Buckel riskieren, wenn man den Raum für mehr Akku-Kapazität nutzen könnte? Diese Frage wird seit dem Aufkommen der buckligen Smartphone-Rücken immer wieder gestellt. In Bezug auf die Akkuleistung scheint sich bei den diesjährigen Apple-Smartphones auf jeden Fall ein Upgrade abzuzeichnen. Wie der Weibo-Kanal Digital Chat Station (via Notebookcheck ) mitteilt, will man für alle iPhone 13 Modelle Akku-Kapazitäten liefern können.Mit einem Blick auf die Vorjahresmodelle zeigt sich, dass dabei das Spitzengerät iPhone13 Pro Max den größten Sprung macht, beim Vorgänger iPhone 12 Pro Max lag der Wert mit rund 3.690 mAh deutlich niedriger. iPhone 12 und 12 Pro kommen mit 2815 mAh aus, das iPhone 12 Mini bringt 2227 mAh mit - auch hier könnte es also deutlich mehr Kapazität geben.Wer vom iPhone 13 Pro Max und Pro auf Basis dieser Anpassung neue Laufzeitwunder erwartet, muss sich mit allzu großer Freude aber noch in Zurückhaltung üben. Aktuell scheint so gut wie sicher, dass die High-End-iPhones mit 120 Hz-Display ausgerüstet werden, der bei Ausnutzung der vollen Bildrate einen höheren Stromverbrauch als bisher eingesetzte Panels mitbringt.Allerdings: Apple setzt hier auf eigens entwickelt LTPO-(low temperature polycrystalline oxide)-Technologie, die einen geringeren Stromverbrauch als bei andere 120 Hz-Panels aufweisen soll. Wo sich iPhone 13 Pro Max und Pro im Verbrauch also wirklich einpendeln, muss sich erst noch zeigen.