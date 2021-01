Samsung Galaxy SmartTag: Live-Bilder von der NCC veröffentlicht

Samsung plant, in nächster Zeit neue Tracking-Geräte auf den Markt zu bringen. Das Galaxy SmartTag genannte Modell hat jetzt eine Zer­ti­fi­zie­rung erhalten und ist auf ersten Live-Fotos zu sehen. Zu den technischen Spezifikationen gibt es bislang allerdings noch keine Details.

Launch womöglich am 14. Januar 2021

Samsung

Die Bilder stammen von der taiwanischen National Communications Commission (NCC) und wurden in einem Bericht von 91mobiles veröffentlicht. Beim Galaxy SmartTag handelt es sich um ein kleines, schwarzes Gerät, in welches auf einer Seite das Samsung-Logo und auf der anderen Seite der Modellname eingraviert wurde. Das Gerät be­sitzt ein Loch zur Be­fes­ti­gung an einem Schlüsselbund. Der Tracker ist abgerundet und etwa vier Zentimeter groß.Die Smart-Tags sollen Samsung-Nutzern die Möglichkeit geben, einen Tracker an ihren per­sön­li­chen Gegenständen zu befestigen. Somit können die Objekte im Falle eines Ver­lus­tes oder Diebstahls problemlos geortet werden. Mit einem Preis von etwa 15 Euro soll das Gerät günstig erhältlich sein.Es wäre denkbar, dass Samsung seinen Smart-Tracker zusammen mit dem Galaxy S21 vor­stellt. Das Smartphone soll am 14. Januar und damit in weniger als zwei Wochen offiziell ent­hüllt werden. Beide Geräte könnten dann kurze Zeit später auf den Markt kommen.Bisher ist noch unklar, welche Komponenten Samsung im Galaxy SmartTag verbaut hat. Vorherige Gerüchte besagen, dass das Gerät Support für Bluetooth 5.1 mit sich bringt und durch den Low-Energy-Mode von Bluetooth nur wenig Strom verbraucht. Außerdem soll das Modell UWB, NFC und RFID unterstützen und eine Kompatibilität zu SmartThings Find be­reit­stel­len. Hiermit können Galaxy-Geräte über eine Smartphone-App getrackt werden.