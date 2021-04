Windows 10: Neuester Preview-Build bringt nette Features mit

Das Redmonder Entwickler-Team hinter Windows 10 hat in der jüngsten Vorab-Veröffentlichung nun auch wieder einige sichtbarere Neuerungen hinzugefügt. Der Build 21354 steht ab sofort für alle registrierten Tester zum Download bereit.

Mehr Personalisierung

Neue Display-Einstellungen

Kameras besser verwalten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Spiele abstürzen können und gespeicherte Daten nicht synchronisiert werden, wenn das Game auch auf einem anderen Gerät unter dem gleichen Nutzer-Account gespielt wird.

Weiterhin wurde ein Fehler korrigiert, der dazu führte, dass alle Ordner, die im Datei-Explorer an den Schnellzugriff angeheftet waren, verschwanden, wenn Build 21343 installiert wurde.

Einige Tester hatten gemeldet, dass der gesamte Ordnerbereich des Schnellzugriffs nach der Installation des vorherigen Builds fehlte. Das hat man gefixt.

Die Zuverlässigkeit der Suche wurde verbessert.

Der "Nachrichten und Interessen"-Bereich sollte vor allem auf kleineren Bildschirmen jetzt keine anderen Inhalte in der Taskleiste mehr verdecken.

Der QuickInfo-Text für Elemente im Startmenü wird wieder korrekt angezeigt.

Es wurde ein Problem behoben, das zu einem Absturz führte, wenn WinPE aufgerufen wurde und der Nutzer dann versuchte, Narrator mit WIN + STRG + Eingabetaste zu aktivieren.

Dei bei einigen Usern im letzten Build aufgetretene Fehlerprüfung mit dem Fehler SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED sollte nicht mehr auftreten.

Auch das WSL soll nun keine Fehlerprüfung mehr hervorrufen.

Beseitigt ist auch ein Fehler, der dazu führen konnte, dass auf der Seite "Windows Update-Einstellungen" zwar eine Fortschrittsanzeige erschien, aber gar nichts geladen wurde.

Der Aufruf des Einstellungs-Bereichs Energie und Ruhezustand führt nicht mehr zum Absturz der Einstellungen.

Unter Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm wurde ein Schalter angezeigt, der nichts bewirkt hat. Man hat diesen jetzt entfernt.

Ein lokales Nutzerkonto ohne Passwort sollte nun keine Passwort-Fehlermeldungen mehr triggern.

Wenn man die Pinyin IME-Einstellungen über die Suche öffnet, soll nun keine leere Seite mehr erscheinen.

Beim Einrasten einer App an der Bildschirm-Seite soll der Desktop-Hintergrund nun nichtmehr schwarz werden.

Man hat ein Problem behoben, bei dem ein Teil des Textes im Snipping Tool nicht korrekt angezeigt wurde.

Das Handschrift-Eingabefeld für die Stifteingabe auf ARM64-PCs funktioniert wieder.

Der Verlauf der Zwischenablage sollte wieder zuverlässig funktionieren.

Beim Tippen mit einem IME nach dem Kopieren und Einfügen eines Textfelds in PowerPoint sollen nun auch wieder Kompositionszeichenfolgen eingefügt werden können.

Die bereits im letzten Build eingeführte Fehlerkorrektur, die falsche Einfärbungen bei der Bildschirm-Tastatur behob, steht nun für alle Tester zur Verfügung.

Ein Problem, das zu langen Anmeldezeiten führte, ist ebenfalls behoben.

Die Netzwerk-Schaltfläche auf dem Anmelde-Bildschirm funktioniert wieder wie erwartet.

In Chromium-basierten Browser sollten nun auch Videos nicht mehr unerwartet einfrieren.

Nach der Installation dürfte dem aufmerksamen Beobachter zuerst auffallen, dass sich die Bezeichnung des Entwicklungszweiges im Desktop-Wasserzeichen, das in der rechten unteren Ecke eingeblendet wird, geändert hat. Stand hier bisher RS_PRERELEASE, ist nun CO_RELEASE zu lesen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich hinsichtlich der Features der Fertigstellung des kommenden Herbst-Updates nähert.Eine der Neuerungen im Build 21354 ist die Möglichkeit, den Informationsbereich in der Taskleiste stärker an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Klappt man das zugehörige Fenster auf, sieht der Nutzer am oberen Rand den neuen "Manage interests"-Button, hinter dem sich eine Einstellungs-Seite die Personalisierung dieses Bereichs verbirgt. So kann der Anwender nun selbst festlegen, welche Informationen ihm hier in einer schnellen Übersicht angezeigt werden. Allerdings werden erst nach und nach internationale Quellen hinzugefügt, aktuell beschränkt sich die Auswahl auf Content aus den USA, Großbritannien, Kanada, Indien und Australien.Neu hinzugekommen sind auch einige Einstell-Möglichkeiten für die Display-Steuerung. Hier kann man nun auch die Inhalts-abhängige Helligkeits-Anpassung ausschalten, da diese vor allem bei der Bearbeitung von Fotos und Videos zu Problemen führen kann, da der Nutzer die Feinheiten zwischen einzelnen Bildern nicht so gut nachvollziehen kann, wenn das System hier automatische Änderungen vornimmt. Eine kleinere Neuerung ist darüber hinaus die Möglichkeit, sich die HDR-Zertifizierung des Monitors anzeigen zu lassen.Komplett neu hinzugekommen ist ein eigener Einstellungs-Bereich für Kameras und Webcams. Nutzer können hier nun die verschiedenen Kameras, die an ein System angeschlossen sind, einzeln aktivieren und deaktivieren, was insbesondere bei Tablets mit mehreren Aufnahmesystemen sinnvoll sein kann. Für jede Kamera lassen sich außerdem eigene Einstellungen vornehmen, die dann bestehen bleiben.Eine weitere Änderung bietet keine neuen Möglichkeiten, soll aber nicht unerwähnt bleiben, um Verwirrungen zu vermeiden: Administratoren finden die "Windows Administrative Tools" nun unter der Bezeichnung "Windows Tools". In diesen Bereich sind nun alle Apps hineingewandert, die bisher getrennt unter Windows Accessories, Windows Administrative Tools, Windows PowerShell und Windows System im Startmenü zu finden waren. Das soll vor allem die Übersichtlichkeit im Startmenü verbessern.Darüber hinaus gab es die für die Previews typischen kleineren Änderungen und Fehlerkorrekturen: