Apples Worldwide Developers Conference auch 2021 nur online

Der kalifornische IT-Riese Apple verrät erste Details zur diesjährigen World­wide Developers Conference ( WWDC ). Im Zuge der anhaltenden Co­ro­na-Kri­se muss das Event auch 2021 komplett im Online-Format statt­fin­den. Die WWDC21 wird für alle Entwickler kostenlos sein.

WWDC21 mit großen Ambitionen

Alle Neuigkeiten von Apples Entwicklerkonferenz

Wie Apple heute bekannt gegeben hat, wird die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) vom 7. bis 11. Juni abgehalten werden. Angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie muss das Event wie schon im letzten Jahr erneut komplett online stattfinden. Wie das kalifornische Unternehmen in einer Pressemitteilung betont, ist die WWDC21 für alle Entwickler kostenlos und soll einzigartige Einblicke in die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS bieten.Die WWDC21 soll Entwicklern die Chance bieten, "sich über die neuen Technologien, Werk­zeu­ge und Frameworks zu informieren, die sie für die Entwicklung innovativer und platt­form­über­grei­fen­der Apps und Spiele benötigen." Darüber hinaus werden ab sofort die Ein­rei­chun­gen für die diesjährige Swift Student Challenge entgegengenommen. Der Wettbewerb ist für junge Entwickler eine Gelegenheit, ihre Programmierfähigkeiten unter Beweis zu stellen."Wir lieben es einfach, unsere Entwickler:innen jedes Jahr aufs Neue auf der WWDC zu­sam­men­zu­brin­gen, um mehr über unsere neuesten Technologien zu erfahren und ihnen Kontakt mit den Apple Ingenieur:innen zu ermöglichen", so Susan Prescott, Apples Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing. "Wir arbeiten daran, die WWDC21 zu unserer bisher größten und besten zu machen und freuen uns darauf, Apple Entwickler:innen neue Werkzeuge anzubieten, die sie bei der Erstellung von Apps un­ter­stüt­zen, die die Art und Weise verändern, wie wir leben, arbeiten und spielen."Laut eigener Aussage wird Apple weitere Informationen zum Programm im Vorfeld der WWDC21 über die Apple Developer App, auf der Apple Developer Webseite und per E-Mail zur Verfügung stellen.