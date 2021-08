Call of Duty: Entwickler reagieren mit überraschendem Humor auf Leaks

Seit kurzem steht fest, dass das nächste Call of Duty Vanguard heißt und in den Zweiten Weltkrieg führen wird. Das ist allerdings keine offiziell bestätigte Information, sondern basiert auf gleich mehreren Leaks. Die Macher reagierten überraschend: Sie gingen in die Humor-Offensive.

CoD-Leaks "im Anflug"

Publisher und Entwickler machen um ihre ganz großen Spiele in der Regel ein Riesengeheimnis, schließlich will man die Games mit möglichst viel Tamtam enthüllen und entsprechend viel Berichterstattung und "Buzz" generieren. Leaker und Fans interessiert das natürlich nicht, sie wollen wissen oder verraten, was ein bestimmter noch nicht angekündigter Titel bietet.Im Fall von Call of Duty ist es mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass es wieder einmal zum klassischen CoD-Setting zurückgeht, nämlich dem Zweiten Weltkrieg. Dazu gab es zuletzt Bilder und auch Teile eines Teaser-Trailers. Anders gesagt: Die Katze war aus dem Sack.Dann passierte aber etwas Überraschendes: Denn das Social-Media-Team von Call of Duty und Activision Blizzard entschieden sich, mitzuspielen (via GameStar ). Und so postete man auf Twitter ein kurzes modifiziertes Video. Darin kann man zahlreiche Bomber am Himmel sehen, diese wurde aber mehrfach mit den Wörtern "Leaks" und "Rumors" (Gerüchte) versehen. @CallofDuty kommentierte das mit "Incoming", also so viel wie "Im Anflug". In einem weiteren Tweet tat man dann so als wäre das ein Versehen und schrieb "Oh shit, wait".Auch andere Activision-Studios spielten mit: CoD Warzone-Entwickler Raven Software schickte ein passendes animiertes GIF und schrieb "Dürft ihr das überhaupt?" (Antwort von @CallofDuty: "Ich habe die Zugangsdaten. Ich habe die Macht"). Von Vanguard-Entwickler Sledgehammer Games gab es ebenfalls einen humorvollen Tweet, der auf das Stopfen eines Leaks anspielte.Das Call of Duty-Team spielte das Social-Media-Spielchen auch munter weiter und antwortete den verwunderten Nutzern auch mit ironischen, aber freundlichen Tweets. Bei der Community kam diese Reaktion auch bestens an, auch Fanseiten lobten diesen augenzwinkernden Ansatz.