Nächstes Call of Duty läuft auf Next-Gen-Konsolen mit 4K und 120fps

Es ist mittlerweile offiziell, dass der nächste Teil von Call of Duty : Black Ops den Untertitel Cold War trägt und am 13. November erscheint. Bisher wurden für diesen Termin die Versionen für PC, PlayStation 4 und Xbox One bestätigt, doch auch Next-Gen-Konsolen werden bedient.

Visuell wird Activision ein Feuerwerk zünden

Cross-Play in jeder Hinsicht

Activision

Wann Call of Duty: Black Ops - Cold War für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint, ist bisher nicht klar, was natürlich daran liegt, dass die Termine für die beiden Konsolen bisher nicht bekannt gegeben worden sind. Wenn es dann aber einmal soweit ist (und die Ver­öf­fentlichung der beiden Geräte dürfte aber vermutlich im November erfolgen), dann können sich Next-Gen-Spieler auf ein audiovisuelles Feuerwerk freuen.Denn wie VentureBeat berichtet, wird Call of Duty: Black Ops - Cold War nicht nur 4K-Auflösung bieten, sondern auch eine Bildwiederholrate von 120Hz. Mehr als das: Der von Treyarch und Raven Software produzierte Shooter wird Raytracing unterstützen. Dazu kommt, dass natürlich auch der neue CoD-Teil auf die Vorteile der schnelle SSDs zugreifen wird, die Macher versprechen nahtlose Übergänge zwischen den Zwischensequenzen und dem Gameplay.Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X werden aber nicht unter sich bleiben: Denn laut Activision wird das Spiel "generationsübergreifend" sein. Im Multiplayer werden PS4-Besitzer also mit PS5-Nutzern spielen können, gleiches gilt für Xbox One- und Xbox Series X-Gamer. Doch es wird auch echtes Cross-Plattform-Spielen geben, für den Mehrspielerteil spielt die Art der Hardware also keine Rolle mehr.Im Mittelpunkt der Story steht, wie unschwer zu erraten ist, der Kalte Krieg der Reagan-Ära, Schauplätze sind u. a. Vietnam, Ost-Berlin, die Türkei und das KGB-Hauptquartier. Ebenso nicht überraschend ist, dass Black Ops-Veteranen so manches Wiedersehen mit Charakteren früherer Teile erleben können.