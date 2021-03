Call of Duty: Warzone - Spieler sprengen alle Fahrzeuge, crashen Server

Call of Duty : Warzone ist erfolgreich und hat eine aktive Gefolgschaft. Doch diese ist gelegentlich auch zu Schabernack aufgelegt und spielt den Shooter nicht ganz im Sinne der Erfinder. Aktuell wollten 150 Spieler herausfinden, was passiert, wenn man jedes Fahrzeug sprengt.

Nach mehreren Versuchen: Boom!

Activision

In Spielen wie Call of Duty: Warzone geht es tagein, tagaus immer nur um dasselbe: Man absolviert eine Runde nach der anderen, um Erfahrung, Geld oder sonstige Fortschritte zu erspielen. Wem das zu eintönig ist, muss sich halt selbst Beschäftigungen der etwas anderen Art suchen. Im Fall von YouTuber MarleyThirteen kann man auch davon sprechen, dass das alles im Sinne der "Forschung" passiert ist.Denn der Schotte wollte wissen, was passiert, wenn man eine möglichst große und entsprechend koordinierte Explosion durchführt. Dafür holte er sich 149 Mitspieler, die einen Waffenstillstand schlossen, und zusammenarbeiteten. Damit wollte man auch testen, wie viel "Action" so ein Server verträgt. MarleyThirteen dazu: "Könnten wir einen Riss in den Servern verursachen, indem wir alle Fahrzeuge auf der Karte auf einmal in die Luft jagen? Nun, glaubt besser, dass wir das können."Und das gelang auch eindrucksvoll, auch wenn man mehrere Versuche brauchte, um die größtmögliche Explosion herbeizuführen, indem alle gleichzeitig einen Cluster-Schlag durchführen. Wie VGC berichtet, scheiterte man mehrmals, alle Fahrzeuge an einem Ort in Verdansk zu versammeln.Bereits die Ansammlung von 150 Spielern führt dazu, dass der Server zum Stottern kommt. Bis es tatsächlich gelang, ihn zu überlasten, brauchte man zahlreiche Versuche. Mal wurde der Cluster Strike zu früh gezündet, mal kam es zu einer Explosion der Fahrzeuge, weil es zu viele Kollisionen passiert sind. Letztlich gelang das Vorhaben auch: Denn es kam nicht nur zur Massenexplosion, sondern es gelang auch, den Server abzuschießen - der Versuch wurde natürlich auf Video festgehalten (s. o.).