Call Of Duty-Cheater könnten lebenslang für CoD-Teile gesperrt werden

In Online-Spielen führen Entwickler und Cheater ein Katz-und-Maus-Spiel, letztere finden immer neuere Methoden, um sich Vorteile zu verschaffen. Das gilt natürlich auch für Call of Duty. Activision verschärft aber die Gangart und erwägt lebenslange Sperren - für alle Teile.

Sperre für alle Spiele

Activision

Im Zuge der Veröffentlichung von Call Of Duty: Vanguard hat Activision ein neues Anti-Cheat-System namens Ricochet vorgestellt. Dass dieses auch notwendig war, zeigt ein Blick auf Call Of Duty: Warzone . Beim Free-to-play-Ableger des Shooters wurden nämlich bisher mehr als eine halbe Million Nutzer verbannt.Ricochet wird als "vielschichtiger Ansatz zur Bekämpfung von Betrug, mit neuen serverseitigen Tools, die Analysen zur Identifizierung von Betrug überwachen, verbesserten Ermittlungsverfahren zur Ausmerzung von Betrügern, Updates zur Stärkung der Kontosicherheit und mehr" beschrieben. Kurzum: Es soll mit diversen Methoden helfen, gegen Schummler vorzugehen.In einem neuen Blogbeitrag verrät der Publisher, dass die Anti-Cheat-Bemühungen auch erfolgreich seien. Darin schreibt man auch, dass wiederholte Verstöße Konsequenzen haben werden. Und zwar möglichst langfristige. Denn nach Möglichkeit werden Cheater nicht nur für Call Of Duty: Vanguard, sondern auch für andere und auch noch nicht veröffentlichte Teile gesperrt."Extreme oder wiederholte Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien - wie z. B. Cheating im Spiel - können zu einer dauerhaften Sperrung aller Konten führen. Darüber hinaus kann jeder Versuch, Ihre Identität oder die Identität Ihrer Hardware-Geräte zu verbergen, zu verschleiern oder zu verdunkeln, zu einer dauerhaften Sperre führen", schreibt Activision. Vor allem heißt es weiter: "Permanente Suspendierungen für Sicherheitsverstöße können nun für das gesamte Franchise gelten, einschließlich Call of Duty: Vanguard sowie alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Titel der Call of Duty-Reihe."