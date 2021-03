Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im April 2021

Amazon hält für seine Prime Video-Mitglieder im April 2021 mehr als 50 Filme und Serien zum Streamen bereit. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick. Zu den Highlights gehören unter anderem Last One Laughing, Voyagers, The 100 und Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im April 2021

Lol: Last One Laughing - Staffel 1 ab 01.04.

Lol: Last One Laughing Italy - Staffel 1 ab 01.04.

Containment - Staffel 1 ab 01.04.

Chuck - Staffel 1-5 ab 01.04.

Krypton - Staffel 1-2 ab 01.04.

Black-Ish Staffel 1-6 ab 05.04.

The 100 - Staffel 1-7 ab 09.04.

Swamp Thing - Staffel 1 ab 09.04.

Pretty Little Liars - Staffel 1-7 ab 15.04.

Pretty Little Liars: The Perfectionists ab 15.04.

Neue Filme bei Amazon Prime Video im April 2021

John Wick ab 01.04.

Army of One ab 02.04.

Blutzbrüdaz ab 03.04.

Snitch Ein Riskanter Deal ab 03.04.

Tomiris ab 04.04.

Bad Samaritan Im Visier Des Killers ab 04.04.

All Inclusive (Couples Retreat) ab 04.04.

Framing Britney Spears ab 05.04.

Grandma's Boy ab 05.04.

Girl On The Train ab 05.04.

The Secret: Traue dich zu träumen ab 06.04.

The Factory ab 06.04.

Ask the Dust ab 07.04.

47 Ronin ab 08.04.

Black Water: Abyss ab 11.04.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ab 12.04.

Radioactive ab 12.04.

Cowspiracy: The Sustainability Secret ab 12.04.

Gold ab 13.04.

Wie durch ein Wunder (Charlie St. Cloud) ab 13.04.

The Festival ab 14.04.

Schwarze Adler ab 15.04.

Wonder Woman ab 15.04.

The Legend of Tarzan ab 16.04.

American Sniper ab 17.04.

Follow Me ab 18.04.

Winchester ab 19.04.

Schlingensief - In Das Schweigen Hineinschreien ab 20.04.

3096 Tage ab 21.04.

Stay ab 21.04.

Heiter Bis Wolkig ab 22.04.

The Propaganda Game ab 22.04.

The Climb ab 23.04.

The Vigil ab 23.04.

Aus dem Nichts ab 24.04.

Zauber der Liebe (Feast Of Love) ab 24.04.

American Beauty ab 24.04.

Body of Lies ab 25.04

Ender's Game Das Große Spiel ab 28.04.

Better Living Through Chemistry ab 29.04.

Voyagers ab 30.04.

Run ab 30.04.

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Die Serien- und Filmauswahl bei Amazon Prime Video fällt im April vergleichsweise üppig aus. Vor allem bei den zeitexklusiven Lizenztiteln legt der Video-Streaming-Dienst kräftig zu. So konnte man unter anderem das Fast & Furious Spin-Off Hobbs & Shaw mit Dwayne Johnson, Jason Statham und Idris Elba gewinnen und bekannte Blockbuster wie John Wick, All Inclusive, Wonder Woman sowie American Sniper in das Frühjahrsprogramm aufnehmen. Sci-Fi-Fans kommen mit Ender's Game und sieben Staffeln von The 100 auf ihre Kosten.Im gleichen Genre siedelt sich der kommende Amazon-Exklusive-Film Voyagers an, bei dem die Zukunft der menschlichen Rasse bei Kolonisierungsexpeditionen auf fremde Planeten gerettet werden soll. In den Hauptrollen sind unter anderem Tye Sheridan (X-Men), Isaac Hempstead Wright (Game of Thrones), Fionn Whitehead (Dunkirk) und Lily-Rose Depp (The King) zu sehen. Exklusiv werden auf Amazon Prime Video zudem die Dokumentationen Framing Britney Spears und Schwarze Adler ausgestrahlt. Letztere beleuchtet die per­sön­li­chen Geschichten von schwarzen Spieler*innen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.Abschließend zeigt man bereits am 1. April die Comedyshow LOL: Last One Laughing mit Comedians wie Anke Engelke, Michael "Bully" Herbig, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer und Teddy Teclebrhan. Zu den Kids-Highlights im April gehören hingegen Filme und Serien wie Sams in Gefahr, Hotel Transsilvanien 2, die Vorstadtkrokodile-Reihe und Der kleine Drache Kokosnuss.