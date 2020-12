Microsoft sucht Mitarbeiter mit Kamera-Know-how für Surface Duo 2

Während Microsoft den Marktstart für sein neues Falt-Smartphone Surface Duo außerhalb der USA plant, gehen die Entwicklungen am Surface Duo 2 voran. Es soll schon 2021 auf den Markt kommen und vor allem auf eine bessere Kamera setzen.

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Das Surface Duo ist Microsofts erstes neues Android-Smartphone, das mit zwei 5,6-Zoll-Displays und einem Scharnierdesign ausgestattet ist, sodass man das Gerät einfach auf- und zuklappen kann. Seit Herbst ist es auf dem Markt in den USA und hat schon viele Fans gewonnen - allerdings gibt es auch viel Kritik, da der Konzern teils fragwürdig "veraltete" Technik in seinem Vorzeige-Projekt verwendet hat.Wenn nun im kommenden Frühjahr - und das hat das Unternehmen schon bestätigt - das Duo auch in Deutschland zu haben sein wird , dürfte es nicht mehr lange dauern, und auch die zweite Generation kommt heraus. Diese wird derzeit unter dem Projektnamen Zeta entwickelt. Das berichtet unter anderem das Online-Magazin Windows Latest Deren Quellen zufolge laufen bei Microsoft die Arbeiten an der nächsten Generation des Surface Duo auf Hochtouren. Die zweite Generation soll noch 2021 auf den Markt kommen. Bisher ist noch nicht viel von den Details nach außen gedrungen. Windows Latest berichtet aber von Verbesserungen an der Kamera. Das Surface Duo verfügt über eine 11-Megapixel-Kamera und wurde schon zum Start für seine verhältnismäßig qualitativ schlechten Kameraaufnahmen kritisiert. Es hat keine Rückkamera, aber das ist etwas, an dem das Unternehmen vielleicht arbeitet.Hinweise dazu liefert auch eine Stellenbeschreibung, in der Microsoft Mitarbeiter für den Posten des "Principal Android Camera System Architect and Engineer" sucht.Microsoft weist in dem Stellenangebot darauf hin, dass der Ingenieur mit der Abteilung für die Kamera-Hardware zusammenarbeiten wird, unter anderem, um KI-Funktionen zu entwickeln und "computergestützte Fotografie" zu ermöglichen, um die Bildverarbeitung auf die nächste Stufe zu bringen.