Disney+: Der neue Inhalte-Bereich "Star" ist ab sofort verfügbar

Es ist endlich so weit: Kurz vor dem ersten Geburtstag hat der Strea­ming-Dienst Disney+ seinen mit großer Spannung erwarteten neuen Content-Bereich gestartet. Star bietet Inhalte für ein "erwachseneres" Publikum und ist entsprechend vom restlichen Angebot getrennt.

Ein Star ist aufgegangen

Die Marke Disney steht wie kaum eine andere für familienfreundliche Unterhaltung. Der Konzern The Walt Disney Company ist hingegen ein Mediengigant, zu dem auch diverse Sender und Filmstudios gehören, denen Gewalt, Fluchen und ähnliches nicht fremd sind.Das hat sich mit der milliardenschweren Übernahme von 21st Century Fox weiter "verschärft" und stellte für das bisherige Angebot auf Disney+ ein Problem dar. Denn ein Film wie Deadpool passte nicht zwischen König der Löwen und Die Eiskönigin, zumindest nicht ohne eine zusätzliche Schranke.Also hat Disney den Star-Bereich geschaffen. Die Marke selbst ist nicht ganz neu, der Konzern betreibt unter diesem Namen in Lateinamerika und Indien Kabel- und Satelliten-Kanäle. Star bündelt die Erwachseneninhalte in einem eigenen Bereich und schützt diese auch durch eine Jugendschutz-PIN. Wohlgemerkt ist der Begriff "Erwachseneninhalte" auch etwas irreführend, denn Star beinhaltet alles, was nicht ganz zu Disney+ passt - aus welchen Gründen auch immer.Entsprechend sind dort Serien wie The Walking Dead und Sons of Anarchy neben harmlosen Produktionen wie How I met your Mother und Scrubs zu finden. Auch bei Filmen ist es ähnlich, da gibt es nicht nur Deadpool und Starship Troopers, sondern auch Komödien wie Verrückt nach Mary und Qualitätsfilme wie Grand Hotel Budapest.Star ist jedenfalls ab sofort in zahlreichen europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine erste Übersicht aller zum Start verfügbaren Inhalte haben wir bereits Ende Januar veröffentlicht, diese Liste ist seither aber bereits gewachsen und soll auch künftig noch deutlich erweitert werden.