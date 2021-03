Falcon and Winter Soldier ist der erfolgreichste Serienstart von Disney+

Vergangenen Freitag ist mit The Falcon and the Winter Soldier auf Disney+ die zweite Serie aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) gestartet und diese bot im Gegensatz zum experimentellen WandaVision klassische Action-Kost. Und das kommt bei Nutzern auch bestens an.

Bisher die Top-Serie bei Disney+

Eigentlich sollte die Serie, deren sechs Folgen dieser Tage auf Disney+ zu sehen sind, als erstes starten, WandaVision wäre für einen Zeitpunkt danach vorgesehen gewesen. Doch die Pandemie machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung und so durfte oder besser gesagt musste das teilweise eher ungewöhnliche WandaVision den Anfang machen. Das hatte zur Folge, dass zwar viele die mit Sitcom-Elementen arbeitende Serie gut fanden, einige aber auch nicht viel damit anfangen konnten.Ein Startschuss mit The Falcon and the Winter Soldier hätte sicherlich mehr Sinn ergeben, denn hier wird deutlich herkömmlichere Superhelden-Kost geboten - was aber in diesem Fall alles andere als negativ gemeint ist. Die Serie mit Sam Wilson (Anthony Mackie) und Bucky Barnes (Sebastian Stan) kommt auch bestens bei Abonnenten an.Denn Marvel hat bekannt gegeben, dass keine Serie auf Disney+ bisher bessere "Quoten" bzw. Zugriffszahlen hatte: "The Falcon and The Winter Soldier von den Marvel Studios war am Eröffnungswochenende (Freitag, 19. März bis Sonntag, 22. März) die meistgesehene Serienpremiere aller Zeiten auf Disney+ und der meistgesehene Titel im gleichen Zeitraum weltweit, auch in den Disney+ Hotstar-Märkten."Wie viele Menschen die erste von sechs Folgen tatsächlich gesehen haben, ist nicht klar, denn konkrete Zahlen nannten Disney und Marvel nicht. Man verriet lediglich, dass die erste Folge von The Falcon and The Winter Soldier neben der Premiere von WandaVision und der ersten Episode der zweiten The Mandalorian-Staffel die drei meistgesehenen bzw. erfolgreichsten Start-Wochenenden bisher darstellen.